Arrestan a 2 motochorros por el asalto a Jorge Rial

Dos "motochorros" de nacionalidad colombiana, sospechados de participar en el robo al periodista y conductor televisivo Jorge Rial, fueron detenidos ayer por la tarde en el barrio porteño de Villa Crespo.

Según informaron fuentes policiales, las detenciones se realizaron ayer por la tarde en la intersección de Loyola y la avenida Juan B. Justo.

Todo comenzó cuando efectivos de la División Patrullas Móviles de la Policía de la Ciudad se encontraban realizando recorridas de prevención y observaron en el cruce de Serrano y la avenida Corrientes a uno de los ahora detenidos que iba en una moto Honda Twister y el otro caminaba muy cerca del rodado.

Los dos hombres, al notar la presencia policial, se dieron a la fuga rápidamente, pese a la orden de detención que impartieron los policías.

En ese momento comenzó una persecución, y al llegar al cruce de Loyola y Juan B. Justo la moto hizo una mala maniobra y los agentes lograron detenerlos.

Al ser identificados, y a pesar de no tener documentos, las fuentes informaron que ambos son ciudadanos colombianos.

Tras la consulta con la Justicia se determinó que los detenidos guardaban relación con el hecho de robo que sufrió hace dos semanas Jorge Rial, ya que los atacantes del conductor estaban individualizados y eran intensamente buscados porque tenían pedido de captura.

Los imputados fueron llevados a la dependencia policial correspondiente y puestos a disposición de la Justicia.

El ataque

El asalto a Rial ocurrió el pasado 25 de octubre en el barrio porteño de Palermo, cuando el conductor del programa "Intrusos" venía caminando de un supermercado y fue abordado por los delincuentes en la puerta del inmueble donde él tiene sus oficinas.

La tarde de ese día, el conductor y periodista fue abordado por dos hombres que, tras pedirle que les dijera la hora, le sacaron el reloj.

"Me venían siguiendo de la salida del canal. De golpe alguien me dice "tenés hora', no terminó de decirlo y ya me estaba manoteando el reloj", contó el conductor.

"En esta zona es muy habitual este tipo de robos. Yo no digo que hay zona liberada pero sí desidia", indicó entonces.

Como consecuencia del robo a Rial, que se sumó a una ola de robos similares en la misma zona, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, desplazó al jefe de la comisaría 31, con jurisdicción en la zona, Claudio Pezatti.

En efecto, en ese momento, fuentes policiales revelaron que la medida de remover a Pezatti no fue solo por el robo a Rial, sino que desde hacía varias semanas se venían reportando robos de tipo "arrebato", los que eran llevados a cabo por "motochorros" en esa jurisdicción.