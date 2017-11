"La CGT no va a aceptar la reforma laboral ya que se trata de una flexibilización", dijo Plaini

El secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, advirtió hoy que la CGT "no va a aceptar de ninguna manera" la propuesta de reforma laboral impulsada por el Gobierno, ya que consideró que se trata de "una flexibilización".

"Evidentemente, el Gobierno cambió lo que venía conversando con nosotros y lo que venía planteando. Nunca se habló de un anteproyecto de ley de 145 artículos", sostuvo el referente gremial.

En diálogo con Radio Mitre, el secretario administrativo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se quejó de algunos de los puntos que contiene la iniciativa que impulsa la Casa Rosada: "Estamos en total desacuerdo por el contenido de esos artículos, que nada tienen que ver con lo que veníamos hablando".

Además, señaló que la iniciativa "cambia en 14 artículos de raíz lo que es la Ley de Contrato de Trabajo".

Y agregó: "Esta reforma laboral como está así no la vamos a aceptar de ninguna manera, porque es retrotraerse décadas y décadas con pérdida de derechos de los trabajadores. Es una flexibilización".

Asimismo, el diputado nacional señaló que la central obrera "no tiene el apresuramiento que ha mostrado el Gobierno después de las elecciones" para concretar la modificación.

"Veníamos hablando de tres temas. Entonces, ¿por qué se aparecen después del 22 de octubre con un proyecto de 145 artículos, que no creo que lo hayan elaborado de la noche a la mañana?. El Gobierno nos mintió, está pensando otra cosa. Estaba esperando un resultado electoral para avanzar sobre otras cuestiones", lanzó Plaini.

Según el gremialista, luego del resultado electoral del 22 de agosto, el Gobierno "cambió lo que venía conversando" con la central obrera en los encuentros mantenidos con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

"Veníamos hablando de tres ejes: innovación tecnológica, creación de una agencia nacional de salud y formación profesional pero el Gobierno nos mintió. Estaba esperando un resultado electoral para avanzar sobre otras cuestiones, pero eso no les da derecho de avanzar de esta manera y no veo razón en querer apurar y sacar inmediatamente la ley", sostuvo Plaini.



El dirigente y diputado nacional por el Partido por la Cultura la Educación y el Trabajo insistió en que "nunca se habló con el Gobierno de un anteproyecto de ley de 145 artículos" y ratificó el "total desacuerdo" con el contenido de la iniciativa.

Y concluyó: "No veo la razón del apuro que el Gobierno quiera sacar esto inmediatamente. Obviamente, esto va a terminar en el Congreso y los diputados y senadores tendrán la responsabilidad de decir sí o no".