Sebastian Vettel volvió al triunfo en el Gran Premio de Brasil

Sebastian Vettel, de Ferrari, ganó este domingo el Gran Premio de Brasil de la Fórmula Uno y aseguró el segundo sitio de la tabla general después que el británico Lewis Hamilton se coronara en la temporada hace un par de semanas en Ciudad de México. Fue la 47ª victoria de Vettel en su carrera y su quinta de la campaña. También es el tercer triunfo del alemán en Brasil.

INITIAL CLASSIFICATION (LAP 71/71)



