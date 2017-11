Toda Italia llora la no clasificación al Mundial

"Esto es el apocalipsis, ¡estamos fuera del Mundial!", tituló La Gazzetta dello Sport su web tras confirmarse que Italia no estará en Rusia-2018, resumiendo el clamor de la prensa tras la debacle ante Suecia en el repechaje europeo.

El prestigioso diario deportivo calificó el partido (0-0) como el encuentro "de las ocasiones falladas, un penal no acordado y un poco de mala suerte".

"No habrá noches mágicas" el próximo verano boreal, porque "Italia no participará en el Mundial, algo que no ocurría desde 1958", añadió la Gazzetta. "Es una derrota deportiva histórica, un desastre anunciado", concluyó.

"¡Italia fuera del Mundial!" exclamó Il Corriere dello Sport, ilustrando la información con fotografías de los jugadores llorando.

"Dentro de algunos meses, veremos el Mundial de otros: tras 60 años estamos otra vez fuera. Una vergüenza futbolística intolerable, una mancha imborrable", escribió el diario deportivo de Turín, reclamando la marcha del seleccionador Giampiero Ventura y de "aquellos que le eligieron".

No obstante, el Corriere rechazó entregarse: "Se ha acabado: apocalipsis, tragedia, catástrofe... Llámenlo como quieran, pero por favor eviten los discursos sobre un sistema fallido: nuestro fútbol atraviesa una grave crisis, pero no es inferior al de Suecia o Suiza".

En la prensa generalista, la eliminación también acaparó las portadas digitales: "Italia desastrosa" (Corriere Della Sera), "Italia fuera del Mundial, algo que no ocurría desde hace 60 años" (La Repubblica).

Todos los portales muestran también las imágenes de Gianluigi Buffon, quien ha confirmado, entre lágrimas, que pone fin a su carrera internacional tras 20 años.

"El apocalipsis tiene un color azul sombrío y tiene el sabor de las lágrimas de Gigi Buffon, que nos ha roto el corazón: no habrá sexto mundial para él, pero entrará en la leyenda, el único que lo hará", recordó La Repubblica.