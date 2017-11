Escándalo con Diego Leuco en los Martín Fierro de Radio

Una noche caldeada se vivió en la entrega del Martín Fierro a lo mejor de la radio. Tras el cruce entre Natacha Jaitt y Elizabeth Vernaci, se vio un violento momento protagonizado por Diego Leuco.

Alfredo Leuco se llevó la estatuilla a Mejor Programa Periodístico Vespertino en AM por “Le doy mi palabra” (Radio Mitre). Al recibir su premio, el periodista brindó un encendido discurso contra los empresarios K Sergio Szpolski, Electroingeniería y Cristóbal López, que se encuentran en conflicto con sus empleados por la falta de pago de sueldos. “Son verdaderos delincuentes de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política”, lanzó el cordobés.

En su discurso, también cuestionó, sin mencionarlo, a Reynaldo Sietecase, quien le pidió a su compañera Verónica Castañares que leyera un texto en el cual le exige al Gobierno que intervenga en el conflicto económico que los empresarios radiales (Szpolski, López) mantienen con sus empleados.

“Acá hubo recién, está en la sala, un periodista que hizo leer a su compañera locutora un texto respecto de los compañeros que no tienen trabajo. Lamento mucho los compañeros que se han quedado sin trabajo, pero hay que saber elegir bien quién es el tipo que tiene que estar en los medios de comunicación”, añadió en su encendido discurso.

“Si ustedes creen que Szpolski, López y Electroingeniería no tienen nada que ver con los despidos, creo humildemente que se han equivocado”, cerró, provocando aplausos y silbidos por igual, y generando que su hijo casi se agarre a las trompadas con, según las versiones, un productor de Sietecase.

Durante el discurso, Diego Leuco escuchó como otro colega insultaba a su padre. El periodista se dio vuelta, dejó su premio en la silla y furioso se dirigió a la mesa donde, supuestamente, se encontraba la persona en cuestión.

Según trascendió, no fue desde la mesa de Sietecase sino desde la de Victor Hugo Morales, donde uno de sus integrantes le gritó insultos antisemitas.

El panelista de El Diario de Mariana iba directamente a agarrarse a trompadas, pero tanto su novia primero, como sus compañeros, después, frenaron el violento momento.

Algunos usuarios de Twitter también se quejaron por cómo el joven periodista trató a su novia, quien al intentar frenarlo trastabilló y casi se cae.

A su vez, muchos defendieron a Diego y su accionar. Uno de ellos fue Ángel de Brito. “Si le gritan a tu papá: “judio hijo de puta”, como reaccionarías? Esto no es parte de la grieta. Es una aberración”, expresó.