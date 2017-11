Paladino: “Los que se sentaban con Grondona eran Zannini, Máximo y Cristina Kirchner”

Fablo Paladino, ex coordinador del Fútbol para Todos, hizo su descargo luego de que Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos, lo acusara de haber recibido coimas. Además de rechazar la denuncia en su contra y de defender a Julio Grondona, el ex funcionario habló del suicidio de Jorge Dalhon, quien también había sido apuntado en la denuncia del ex directivo.

“Le dije Jorge Dalhon: Vení que es una lucha nuestra. Me dijo que venía para casa y me quedé esperándolo. Le dije que quién tenía la responsabilidad era yo e iba a salir a hablar con los medios”, aseguró Paladino en diálogo con Radio 10. “Jorge Delhon era un hombre honrado. Iba y venía a trabajar en subte o en tren, pero un sinvergüenza como Burzaco nos lo hace perder”, agregó.

Al intentar explicar los motivos que podrían haber llevado a Delhon a tomar la decisión de suicidarse, Paladino afirmó en Radio Con Vos: “Bueno, era un laburante que salia todos los días a trabajar y debe haber visto que el estado de derecho no esta garantizado dado los últimos acontecimientos”. Y agregó: “Era un hombre que trabajó y se deslomó por su familia. Tenía códigos muy fuertes, se vio en una acusación semejante de un delincuente y no pudo superar en esos segundos una situación así”.

“No era depresivo”, aclaró Paladino sobre Delhon. “Era un hombre que iba a trabajar todos los días en subte, en tren. Era un abogado que tenía que trabajar y deslomarse para que se hijos pudieran ir a la facultad”, añadió el ex funcionario.

En referencia a las denuncias de Burzaco, que apuntó contra él, Delhon, Grondona y el Fútbol para Todos, el ex coordinador de las transmisiones del fútbol aseguró: “En un manotazo de ahogado y en pos de mejorar su situación, Burzaco tuvo que ensuciar a Grondona y al Fútbol Para Todos. Es un delincuente, reconocido por él”. Aunque aclaró: “No puedo decir que Grondona haya sido un hombre honesto”.

Paladino también reconoció quiénes eran los encargados de negociar los derechos de las transmisiones del fútbol. “Cristina, Máximo y Zanini se sentaban con Grondona para hablar de Fútbol Para Todos”, afirmó. Y apuntó: “Torneos y Competencias siempre tuvo los derechos. Por eso, Burzaco se transforma en el hombre fuerte del fútbol”.

"Evidentemente, Burzaco tiene un acuerdo con alguien para ensuciar el Fútbol para Todos, el concepto, la matriz. Lo llaman a declarar en una causa por compra de derechos de mundiales y copas américas, en una causa que se circunscribe a dirigentes de FIFA y de Conmebol, y este hombre sale a hacer esta declaración; está claro que responde a alguien", argumentó.