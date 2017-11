En Boca ingresará Espinoza por Cardona ante Racing

El plantel Boca se entrenó este miércoles en el predio Pedro Pompilio, a puertas cerradas para la prensa. Los jugadores hicieron fútbol en espacio reducido en la cancha principal.

Guillermo espera la llegada de los jugadores que estuvieron con sus selecciones, convocados a los amistosos de preparación para el Mundial Rusia 2018.

Darío Bendetto, Pavón y el uruguayo Nahitan Nández se reintegrarán a los entrenamientos este jueves en horario matutino, y los colombianos Edwin Cardona, Frank Fabra y Wilmar Barrios lo harían por la tarde para el segundo turno, donde harán ejercicios regenerativos en el gimnasio Julio Santella.

En la practica de este miércoles no estuvo por segundo día consecutivo Oscar Benítez, quien está afectado por una pubalgia, y volvió a trabajar en kinesiología y en el gimnasio.

Eso reafirma que Cristian Espinoza será el reemplazante de Cardona, suspendido por una fecha al haber sido expulsado en forma injusta ante River.

De no mediar ninguna novedad con los que vuelvan de sus seleccionados, el posible once de Guillermo para enfrentar a Racing iría con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Fabra; Nández, Barrios y Pablo Pérez; Espinoza, Benedetto y Pavón.

Boca entrenará este jueves en doble turno, a las 9.30 y a las 17. El viernes, el plantel trabajará por la mañana y después hablará Guillermo en la habitual rueda de prensa de los viernes.

En tanto, el presidente Daniel Angelici sigue de viaje por Dubai, donde visitará a Diego Maradona, y luego irá a Hong Kong y China.

En el final de su periplo observará en China uno de los dos partidos por la final de la Copa de ese país con las participación del Shangai Shenhua, donde juega Carlos Tevez.

Angelici sondeará la posibilidad y las ganas de Tevez para volver al xeneize para disputar la Copa Libertadores 2018.

Boca, líder de la Superliga con puntaje ideal de 24 unidades en ocho fechas, enfrentará el domingo a Racing a las 19.15 en La Bombonera, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de Fox Sports Premium.