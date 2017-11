Burzaco ahora le apuntó a Messi: "Cobró 200 mil dólares por amistosos"

El ex CEO de Torneos y Competencias, que prendió el ventilador en el Fifagate, ahora ensució al capitán de la Selección, al que acusó de haber recibido plata para jugar amistosos. No obstante, no implica que haya sido en forma ilegal.