Carlos Medina estará ausente en Chaco

Más complicaciones para para el DT Víctor Godoy y Juventud Antoniana. Cuando el técnico santo tenía todo definido en el once titular, Carlos Medina se lesionó en la última práctica matutina y quedó excluido de la delegación que partió anoche a Resistencia para enfrentar a mañana a Chaco For Ever, a partir de las 18.

A la larga lista de lesionados se sumó Medina, quien no estaba entre los titulares. Era una buena alternativa de recambio para el entrenador santo. El volante central sufrió una fuerte contractura en el abductor de su pierna derecha y quedó descartado.

De esta manera, Juventud formará ante Chaco con: Fernando Tantoni; Agustín Bellone, A. Reta, J. Antunes y J. Lovato; Ricardo Gómez (el juvenil), Hernán Lillo, Joaquín Iturrieta y Ricado Gómez (el experimentado); Lucas Acosta y Leandro Zárate.

Además, viajaron: Mulieri, Ramadan, L. González, Assennato, Ibáñez, Angulo y a Juan Cruz Bautista, un juvenil volante que tendrá su primera experiencia.