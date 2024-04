Gremios presionan con la vuelta del Incentivo Docente y descartan paro

"Yo no voy a firmar la paritaria hasta tanto no vuelva el Incentivo Docente y la conectividad, por más aumento que el Gobierno otorgue desde ADP no vamos a convalidar una paritaria porque eso sería convalidar a la baja el salario", afirmó el secretario general de la Asociación Docente Provincial, Fernando Mazzone.

El representante del principal gremio docente de la provincia recalcó que esa es la firme postura de su sector en particular y de los otros sectores docentes en general. Si bien cada sindicato venía planteando que la Provincia se haga cargo del pago del Incentivo, los docentes salteños decidieron unir sus fuerzas y realizar un reclamo conjunto que haga ruido en el Grand Bourg y así poder recuperar la parte de sus salarios que perdieron estos meses.

"Los docentes somos los únicos trabajadores de toda la administración pública a los que nos sacaron una parte del sueldo, a nadie más le sacaron nada y eso lo tienen que solucionar", se quejó Mazzone.

Hasta no hace tanto, parecía un tema cerrado, pero en la última reunión paritaria la ministra de Educación Cristina Fiore dijo que más allá de la imposibilidad que la Provincia pueda hacerse cargo en lo inmediato del Incentivo, está la posibilidad de empezar a analizar el tema. "Eso es lo que más me gustó, no hay algo cerrado, se habilitó a dialogar el tema en la paritaria del sector de Educación", destacó Mazzone. Eso aparentemente sucedería el próximo jueves, en la nueva mesa paritaria.

Sobre el contexto económico y social, Daniel Amidei, representante de UDA Salta, redobló el reclamo: "Así como nosotros estamos haciendo un esfuerzo, también la Provincia debería hacer un esfuerzo porque la quita más el retraso salarial suman 45 o 50 por ciento".

Amidei y también Mazzone descartaron en el corto plazo un paro docente, indicaron que existen muchas formas de protestar hasta llegar a un paro. "No hay ánimos para parar. Somos conscientes de que el docente no quiere que le descuenten el día, esta carrera la están soportando estoicamente, a pesar de la quita del Incentivo y las subas en general", manifestó Amidei.

Vale recordar que Salta recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el fondo de Incentivo Docente. Afecta exclusivamente a los maestros y profesores frente al aula, dado que el personal administrativo no lo cobra. El Incentivo representa entre el 8 y el 12% de los ingresos, según aseguró Fiore.

Los detalles

El FONID fue creado por ley el 18 de enero de 1998. Un aspecto importante del fondo es que sería financiado por un impuesto anual que se aplicaría sobre un determinado tipo de automotores, motocicletas y motos, además de embarcaciones y aeronaves. Sin embargo, el impuesto fue derogado a los 2 años de sancionada la ley.

La aprobación de la ley se dio en el marco de la llamada "Carpa Blanca", una reconocida protesta docente impulsada por la CTERA que duró 1003 días, desde el 2 de abril de 1997 hasta el 30 de diciembre de 1999, momento en que se aprobó una ley que contemplaba el FONID en los presupuestos de 2001 y 2002.

Cabe aclarar que esta ley tenía prevista una vigencia de 5 años y se fue actualizando mediante decretos y otras leyes, como la Ley de Financiamiento Educativo. La última actualización se hizo vía decreto, el 1° de enero de 2022, y establecía una vigencia de 2 años, que vencieron en enero pasado.

Salta necesita 1.600 millones de pesos para pagar el incentivo docente que Nación ya no manda.