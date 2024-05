VIDEO. Circulaba con el “chasis totalmente torcido” por la Av. Bicentenario

Lamentablemente, en las calles salteñas rige el “vale todo”. La enorme cantidad de siniestros viales, heridos graves y víctimas fatales que se registran en la provincia, parecen no servir de ejemplo sobre lo que no se debe hacer en la vía pública: manejar en estado de ebriedad, correr picadas, sobrepasar a otros vehículos en zonas no permitidas, circular sin casco (motociclistas), realizar maniobras riesgosas y utilizar un vehículo que no está en condiciones de circular. Y como para muestra solo hace falta un botón, el video registrado ayer por un comerciante en avenida Bicentenario pinta de cuerpo entero la irresponsabilidad de algunos conductores.