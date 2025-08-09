Comenzó la construcción del primer puente sobre el río Vaqueros

La Dirección Nacional de Vialidad informó que comenzó la obra del pilotaje sobre el cual se montarán los nuevos puentes en la ruta nacional 9 sobre el río Vaqueros.

Esta nueva etapa viene a cumplimentar las tareas que ya se habían realizado entre la rotonda del Quirquincho y el río, y las del terraplén y las alcantarillas en paralelo al río que conformarán la circunvalación al pueblo.

Esta obra, que tiene un plazo de 18 meses, tiene previsto la construcción de más de 4 kilómetros en total con cantero central e iluminación y el emplazamiento de dos nuevos puentes que reemplazarán al actual que data de 1913 y que será trasladado aguas abajo para destinarlo al tránsito peatonal y de ciclistas.

Iniciar las tareas de los pilotes permitirá avanzar en época de seca sobre el lecho del río y así avanzar en las obras mientras que en paralelo se continúan con los demás trabajos. Una vez realizados los pilotes, se montarán las vigas y las estructuras que permitirán mudar el tránsito actual y así desmontar y trasladar el puente viejo.

Solicitan a los conductores circular con precaución en las zonas de obra y respetar la señalización provisoria.