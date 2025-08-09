¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
9 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Femicidio en El Tipal
Ministerio de Economía
Pedido de detención
Finca Karina
streaming del conicet
Jim Lovell
doberman
Siniestro vial
Boxeo
Femicidio en El Tipal
Ministerio de Economía
Pedido de detención
Finca Karina
streaming del conicet
Jim Lovell
doberman
Siniestro vial
Boxeo

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

VIDEO: conducía su moto, se descompensó, cayó y fue llevada urgente al hospital San Bernando

La mujer quedó tendida sobre la avenida Ex Combatientes  y fue auxiliada por los playeros de las estaciones de servicio del ingreso a barrio Periodista.  
Sabado, 09 de agosto de 2025 09:48
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El alerta ingresó al 911 a las 10 de la mañana. Una mujer quedó tendida sobre la avenida Ex Combatientes y el ingreso a la estación de servicio de barrio Periodista, al caer de su moto. Tuvo que ser asistida por los trabajadores de las estaciones de servicio de la zona, que además cortaron parte de la calzada para evitar que terminara atropellada por algún vehículo. 

Minutos después ya estuvo presente una unidad policial que contuvo a la mujer, hasta la llegada de la ambulancia. 

Los profesionales médicos confirmaron a este medio que la mujer sufrió una descompostura, logró frenar la moto que conducía pero cayó al asfalto donde quedó tendida y con politraumatismos. 

 

Los efectivos policiales se encargaron de llevar la moto, a la fines de evitar que fuera sustraída. 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD