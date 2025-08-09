VIDEO: conducía su moto, se descompensó, cayó y fue llevada urgente al hospital San Bernando

El alerta ingresó al 911 a las 10 de la mañana. Una mujer quedó tendida sobre la avenida Ex Combatientes y el ingreso a la estación de servicio de barrio Periodista, al caer de su moto. Tuvo que ser asistida por los trabajadores de las estaciones de servicio de la zona, que además cortaron parte de la calzada para evitar que terminara atropellada por algún vehículo.

Minutos después ya estuvo presente una unidad policial que contuvo a la mujer, hasta la llegada de la ambulancia.

Los profesionales médicos confirmaron a este medio que la mujer sufrió una descompostura, logró frenar la moto que conducía pero cayó al asfalto donde quedó tendida y con politraumatismos.

Los efectivos policiales se encargaron de llevar la moto, a la fines de evitar que fuera sustraída.