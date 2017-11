Federico Rojas: “Quiero demostrar que estoy a la altura”

Central Norte afrontará hoy su último compromiso de la etapa clasificatoria, antes de iniciar su camino en los play off.

El cuervo visitará, desde las 17, a Sportivo Guzmán, que está obligado a ganar y esperar que Deportivo Aguilares no le gane a Concepción FC si quiere estar entre los mejores del Federal B.

Uno de los jugadores azabaches que hará su debut como titular es Federico Rojas, el joven delantero sabe que está ante una buena oportunidad de mostrarse. “Estoy contento pero ahora tengo que aprovechar esta oportunidad con todas las ganas, espero hacer un buen partido, quiero demostrar que estoy a la altura y espero hacer un gol también”, sostuvo Chicho Rojas, quien ya sumó varios minutos en el primer equipo: “Durante la semana me sentí muy bien, hicímos fútbol y Ariel Aranda (su compañero en la delantera) me habla mucho con respecto a los pases, creo que nos vamos a entender muy bien”.

El delantero cuervo de 18 años sabe que la presión la tiene el rival esta tarde: “Ellos van a salir con todo, ellos están obligados, tienen que ganar y seguramente van a dejar espacio, eso debemos aprovechar”.

Por último, Rojas se refirió a la charla que tuvo con el técnico Norberto Acosta antes del partido de esta tarde frente a los tucumanos. “Hablé con el técnico me dio confianza para dar a lo mejor, me dijo que esté tranquilo, que la fecha pasada iba a ser titular pero no se dio porque volvió Cáceres. En lo personal quiero demostrar que tranquilamente puedo estar en el once titular como cualquiera de mis compañeros que esperamos esta oportunidad”, sintetizó el atacante.

El cuervo jugará esta tarde solo por cumplir pero también será juez del último boleto de la zona norte B.

Cabe destacar que al mismo horario, Deportivo Aguilares visitará a Concepción FC sabiendo que si obtiene los tres puntos será el segundo clasificado a los play off, pero si el celeste empata deberá esperar que Sportivo Guzmán no le gane al cuervo, y si Aguilares pierde tendrá que rogar que Central derrote a los julianos.

Los equipos:

S. GUZMÁN - C. NORTE

A. Guzmán - L. Rodríguez

W. Perea - F. Peinado

F. Barrera - L. Formaggioni

M. Nuñez - T. Armella

J. Caldez - A. Paz

E. Rojas - M. Rudler

N. Scime - F. Zamarian

H. López - N. Guzmán

S. Ledesma - B. Jurado

G. Olmos - F. Rojas

D. Velárdez - A. Aranda

DT: R. González - DT: N. Acosta

Estadio: Humberto Rizza

Árbitro: Emilio Maguna

Hora de inicio: 17