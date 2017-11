Tras tres Mundiales, Argentina con Messi no es favorita para ganar la Copa

Con la clasificación de Perú ya están todos los equipos que van a jugar el Mundial de Rusia el año que viene, y en este sentido los apostadores no pierden el tiempo. Es que las casas de juego online ya están ofreciendo la posibilidad de ponerle unos pesos a cualquiera de las selecciones participantes, según publicó El Cronista.

Y llamativamente, o no tanto si se tiene en cuenta la historia reciente, la Argentina no aparece entre los tres principales favoritos como venía ocurriendo en las últimas ediciones de la Copa desde al menos Alemania 2006, cuando los apostadores la ubicaban segunda, hasta Brasil 2014, que llegó tercera detrás del local y Alemania.

En esta ocasión el conjunto "albiceleste" aparece recién en el quinto puesto, pagando 9,50 euros por cada uno apostado, lo que evidentemente la convierte en una muy buena alternativa.

Alemania y Brasil son los conjuntos que arrancaron como los preferidos de los apostadores para ser campeones del mundo en Rusia 2018, con una cuota de 6 euros cada una por unidad arriesgada. En tanto que detrás se ubican los franceses con 7,00 y los españoles con 9,00, aunque hay que decir que dependiendo del día en que se ingrese a estos sitios, los brasileños y galos se alternan el segundo y tercer lugar.

El Top Ten lo cierran Bélgica con 13,00; Inglaterra con 19,00; la portugal de Cristiano Ronaldo, que curiosamente se posiciona octava con 23,00, Croacia con 29,00 y el local Rusia muy atrás con 41,00.

El listado se completa de la siguiente manera según Bwin: Uruguay (41,00); Colombia (51,00); Polonia (51,00); México (67,00); Suiza (67,00); Dinamarca (81,00); Suecia (81,00); Serbia (101,00); Nigeria (151,00); Senegal (151,00); Islandia (151,00); Marruecos (251,00); Australia (251,00); Perú (251,00); Japón (301,00); Egipto (301,00); Irán (301,00); Costa Rica (351,00); Corea del Sur (351,00); Túnez (451,00); Panamá (751,00); y cierra Arabia Saudita (751,00).

Entradas agotadas

La segunda fase de venta de entradas para acompañar a la Selección argentina en el Mundial de Rusia 2018 se agotó ayer en apenas quince minutos.

Argentina volvió a ser uno de los paquetes más codiciados para el torneo. El sistema de venta por internet se rehabilitó este jueves a las 6 (hora argentina) y los pocos que lograron acceder al sistema apenas se habilitó la venta, notaron que a las 6.15 ya no había más entradas para seguir a la Selección.

Lo curioso del caso es que, al buscar entradas para ver a otras selecciones de peso, como España e Inglaterra, por ejemplo, sí había disponibilidad, mientras que para el equipo de Lionel Messi y compañía ni siquiera se pudo conseguir para la primera ronda.