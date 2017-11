Gimnasia y Tiro recibe a Crucero del Norte y va por más

En Gimnasia y Tiro no se piensa en otra cosas que no sea ganar, no importa cómo, todo lo que importa es cumplir el objetivo porque comenzará a trazar parte de su futuro.

El albo recibe a Crucero del Norte, un rival directo en la lucha por la clasificación, al que enfrentará en el Gigante del Norte a partir de las 18.30, por la decimotercera fecha del Federal A, zona 4.

El equipo de Víctor Riggio no debe desaprovechar la oportunidad de ganar en casa porque si consigue sumar los tres puntos se acomodaría muy bien en la tabla de posiciones.

Gimnasia viene de lograr un valioso punto en Resistencia, al igualar con Sarmiento (1-1), el líder de la zona.

“Es un punto que sirve mucho, ahora viene Crucero, si el partido anterior (Sarmiento) era un 60% clave, este es un 70% porque se enfrentan entre sí dos que están arriba. Si logramos sacar ventaja los pasamos”, expresó en la previa Gonzalo Garavano, en diálogo con El Tribuno.

El delantero millonario entiende la importancia de alcanzar la victoria: “Es un partido clave que se juega en un horario en el que la gente podrá ir, y porque sabe que es importante, ganando tenemos muchas posibilidades de aquí en adelante. Se nos acaba la seguidilla de local de partidos con los equipos de arriba. Crucero y Juventud serán partidos bisagra”, consideró el atacante de Gimnasia.

“Este es el partido que hay que ganar como sea, así que hay que ganarlo como lo hicimos contra Guaraní, cuando ya terminaba el juego. Será un envión importante en lo anímico, lo grupal, en todo”, agregó el delantero.

La mentalidad del plantel albo es ganadora por todo lo que está en juego, si bien no es determinante el resultado, podría ser el inicio de un próspero futuro. “Ahora arranca para nosotros el Federal A, para mí son seis los equipos que luchan por clasificar, esta fecha y la que viene se comienza a definir”, destacó Garavano.

Gimnasia alimenta con hechos su deseo de ser uno de los protagonistas y clasificar a la siguiente instancia. “Se nota la mejoría, la notamos dentro de la cancha, la nota al que le toca entrar desde el banco porque se siente cómodo y rinde. Eso te demuestra lo bien que está el equipo a nivel general. No hay que cometer errores que nos cuesten goles y a su vez nos está costando concretar las situaciones”, analizó en referencia a lo que tiene por mejorar el equipo.

Gonzalo Garavano, quien lleva un gol en su cuenta personal con la camiseta de Gimnasia, no cumplió aún con las expectativas y es consciente de eso: “Me gustaría hacer más goles, llevo jugando cuatro partidos, arranqué mal pero de poco me acomodé en el equipo, hay un buen grupo y te hacen sentir importante, estoy muy cómodo en el club y la ciudad”, reconoció.

“Estoy como en deuda, el año pasado terminé con 14 goles, éste me está costando meterla, me gustaría que se revirtiera pero también es importante meterla en el torneo que viene”, agregó el delantero.

Y así llega Gimnasia y Tiro, con la ilusión y la confianza de sus propios jugadores como para seguir subiendo en la tabla.

Los equipos:

GIMNASIA CRUCERO

M. Leguiza M. Cano

J. Hereñú R. Lechner

G. Zuvinikar R. Tucker

A. Cazula R. Zamponi

J. Medina S. Diana

F. Giménez J. Vera

M. Scaglia L. Caballero

M. López L. Oviedo

P. Motta J. Dujaut

G. Garavano J. Cavallo

A. Toledo L. Marinucci



DT: V. Riggo DT: H. Rivoira

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Ariel Montero

Hora de inicio: 18.30