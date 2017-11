Perdió 5,4 millones de dólares por multas y no pudo facturar otros US$ 30 millones.

Telmex cobrará solo 18 de los US$ 54 millones del contrato

En junio de 2018, cuando caduque el contrato de los servicios de conectividad de las dependencias de la Provincia y de videovigilancia del sistema 911, Telmex, la empresa a cargo de esas prestaciones, habrá facturado 18 millones de dólares. Esa suma representa apenas el 33% de los casi US$ 54 millones que habían acordado la compañía mexicana, matriz de la telefónica Claro, y el Gobierno de Salta en el convenio que firmaron el 6 junio de 2012.

Demoras en las instalaciones de las cámaras de seguridad, la infraestructura para la interconexión de las oficinas provinciales y los puntos de acceso gratuitos a internet en espacios públicos, le significaron al grupo del mexicano Carlos Slim, el sexto hombre más rico del mundo, penalizaciones por un total de US$ 5.458.000.

Así lo expresan los expedientes a lo que accedió El Tribuno.

Telmex atribuyó los retrasos de instalación y los incumplimientos prestacionales a las restricciones cambiarias y aduaneras que fueron levantadas en diciembre de 2015, pero, de todos modos, terminó multada.

Además, la contratista perdió otros US$ 30.423.172 por los servicios que no pudo facturar con las instalaciones inconclusas. En el contrato se convino que, ante atrasos en la entrega de los dispositivos y la puesta a punto de las instalaciones, Telmex no podría reclamar los pagos mensuales acordados por la prestación de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas.

En una de las cláusulas quedó establecido que la Provincia solo pagaría los servicios efectivamente prestados.

A la fecha está ejecutado el 95% del proyecto de video vigilancia y el 60% del de conectividad, según registros del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

En el balance final, a mediados del año próximo, Telmex habrá percibido solo una tercera parte de los pagos pactados en el acuerdo de 2012, pero mantendrá la propiedad de la red de fibra óptica que instaló para poner en funcionamiento las cámaras de seguridad y el sistema de interconexión digital.

Con esa plataforma, su subsidiaria argentina Claro pudo expandir su principal negocio como proveedora de telefonía móvil y servicios de conectividad en Salta.

En el contrato firmado hace cinco años, quedó definido que, al final de la contratación de los servicios para el 911 y conectividad de dependencias públicas, Claro conservaría la propiedad de su cableado.

Las metas del acuerdo

El convenio entre Telmex y la Provincia contemplaba la conexión de 1.932 organismos y servicios públicos a la red de datos, voz y videos, con anchos de banda de 2 hasta 200 megabits por segundo, en diferentes localidades. Solo se llegó a 1.380, según precisaron a este diario fuentes de la Secretaría de la Función Pública, organismo que ya trabaja en los pliegos de la licitación que se lanzará para actualizar la red de conectividad de oficinas del Gobierno, escuelas, comisarías, salas de salud y hospitales, entre otros servicios.

También se contrató la creación de 350 puntos de acceso a internet gratuito en plazas y espacios públicos con tecnología wi-fi, de los cuales se concretaron 300 en la capital salteña, Orán y Tartagal.

En el acuerdo se contempló la posibilidad de extender el contrato que vence en junio de 2018 por otros 60 meses, opción que fue descartada.