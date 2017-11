Vecinos de El Naranjo piden que mejore el servicio de agua

Tras las altas temperaturas registradas en los últimos días en la zona norte del país, el servicio de agua potable es de vital importancia como necesidad básica. Sin embargo, el mal uso hace que muchas veces se generen complicaciones, incluso hasta el corte del suministro. Eso ocurrió en el pueblo de El Naranjo, ubicado 18 kilómetros al noroeste de la Ciudad Termal, donde sus vecinos se reunieron en favor de buscar alternativas viables como solución al inconveniente.

De acuerdo al testimonio de sus vecinos, el problema no es nuevo. Ocurre que aparentemente la obra que suministra agua no se encontraría en buenas condiciones y no bombea la cantidad de agua necesaria para todos los hogares.

En diálogo con El Tribuno, la presidenta del centro vecinal, Ana Borda Satti, manifestó que a pesar del pedido al municipio no han tenido respuestas.

"Lo que ocurre es que tenemos varios factores que hay que tener en cuenta. El primero es que la población ha crecido y ya no somos la misma cantidad que éramos antes, por lo cual se necesita más caudal de agua. Otra es que hay muchos vecinos que hacen un mal uso del servicio y le dan agua de la canilla a los animales del campo, lo que hace que en algún punto se agote. Y también que hay que ser conscientes de que la obra de la toma, donde se filtra el agua del río, ya es muy vieja y hay que renovarla. Nosotros hemos conseguido que nos faciliten los materiales pero la Municipalidad no nos quiere brindar la mano de obra para la construcción. Nos dijeron que van a cambiar dos caños y nada más", aseguró.

Agregó que muchos políticos les prometieron la obra en época de elecciones y ahora no quieren hacerse cargo. "Hablamos con el concejal Nogales y el ahora diputado Kuldeep Singh, quienes nos habían prometido que sí se iba a hacer esta obra. El agua sale muy sucia, muchas veces con gusanos y larvas. El filtrado ya no sirve, prácticamente tomamos agua de río. Desde septiembre que venimos reclamando por esto. Hay escuelas, niños y no todos pueden comprar agua mineral. Con el único que no pudimos hablar hasta ahora fue con el intendente, después hablamos con todos. No entendemos por qué si ya tenemos gente que se comprometió a donarnos los materiales la Municipalidad no quiere hacerlo. Nosotros queremos algo que dure por años, para nuestros hijos", subrayó Borda Satti.

La palabra oficial

Desde la otra campana, el secretario de Gobierno del municipio de Rosario de la Frontera, Javier Mónico, aseguró que la problemática del agua en El Naranjo se corresponde con que muchos vecinos hacen mal uso de ella. "El problema principal es que muchos usan el agua para darles de tomar a los animales y por eso no alcanza. Ahora se está limpiando la cisterna, reparando la cañería en un caño que estaba roto pero no es que hay que cambiar todo. Tenemos pensado poner medidores en cada una de las casas de modo tal que el que consuma más de lo normal pague un extra. No es tan sencillo hacer pero está pensado. Otra medida es reacondicionar la acequia para que aquellos que tengan animales sirva para la actividad del campo y no usen el agua corriente", afirmó.