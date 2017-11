“Me gustan los desafíos y trato de superarme proyecto a proyecto”

Un peregrinaje por zonas inhóspitas, una no tan lejana y alarmante guerra por el agua, una pareja de refugiados y un periodista, un itinerario complejo de miserias y poder se ven en Los últimos, el filme más reciente en que se embarcó Peter Lanzani quien, además, bajó diez kilos para encarnar a Pedro en una película que pretende generar conciencia sobre la actualidad ambiental que nos toca vivir. El destacado actor habló en exclusiva con El Tribuno sobre su carrera, sus motivaciones y la exposición.

Tu personaje vive en una zona de guerra ¿esto te generó reflexiones más allá de la ficción?

Cuando fuimos a filmar a Bolivia hablamos de un futuro posapocalíptico y de repente nos dimos cuenta de que no era futuro sino presente. Llegar a los sectores mineros, conocer a la gente de los alrededores y escuchar sus historias hizo que nos metamos muchísimo en el personaje, que tengamos un porqué al contar esta historia: no solamente el mensaje, si no por las personas que viven ahí. Eso nos ayudó muchísimo, nos hizo también darnos cuenta de la realidad en la que estamos envueltos y confiar mucho más en la historia que queríamos contar. La verdad es que el paisaje es un personaje más en la trama y estamos muy orgullosos de haber podido filmar en esos lugares. Nico hizo un estudio antes de conseguir las locaciones. Toda esa tierra destruida por la minería cuenta una realidad muchísimo más fuerte que cualquiera de los personajes: es la realidad, la vida misma y filmar ahí fue una experiencia que no voy a olvidar jamás. Lo interesante que tiene el proyecto es que las locaciones son paisajes de verdad y creo que a cualquier ser humano conectado con la naturaleza lo puede shockear . Esperemos que le llegué a cada persona que vea la película. Geográficamente, filmamos en Bolivia y en Chile, más cerca de Salta que de Buenos Aires, pero creo que le recepción de la película es universal.

Hablás de lo posapocalíptico en tiempo presente ¿creés que la película puede concientizar en este sentido?

Creo que sí, que ya lo estamos viviendo. Hay muchas personas que quizás no se den cuenta y siento que el mensaje de la película es despertar, concientizar, aprender un poco más. Es una realidad que está a la vuelta de la esquina. De hecho, Bolivia declaró el estado de emergencia por el agua. Al ambientar el guión pensamos en un futuro que quizás da un poco a ciencia ficción, pero nos dimos cuenta de que era un presente y Nico (Puenzo) terminó tomando la decisión de que sea algo que se vibra hoy en día. Me parece que busca contar que el mundo posapocalíptico está a la vuelta de la esquina. Y si no hacemos algo nosotros, no lo vamos a poder cambiar en lo más mínimo. Quizás no dice directamente qué es lo que hay que hacer, pero abre la cabeza y te llevás un poco esa energía a tu casa después de ver la película, por lo menos para después seguir averiguando y tomar un poco más de conciencia, para aportar un grano de arena. Creo que el cambio empieza en uno. Y es buenísimo que el cambio empiece a pasar. Es básicamente lo que estamos necesitando como mundo, no solo nosotros como sociedad.

Bajaste diez kilos para este rol, de gran demanda física, fue mucho más que interpretar un guión...

Sin dudas, es tratar de llevarlo a otro extremo. Por lo menos, eso quise hacer. Ahí encontré un desafío. Sentí que había mucho para decir en ese personaje y traté de llevarlo al extremo. Obviamente, siempre fue todo muy cuidado, con una nutricionista. Con Nico (Puenzo) estuvimos de acuerdo y sentimos que metía en una atmósfera al personaje. A mí me encantan los desafíos y siempre trato de superarme proyecto a proyecto para seguir creciendo y formandomé, que es el desafío más grande y verdaderamente hacia un futuro, por lo menos por ahora.

Hace poco rodaste una comedia con Gerard Depardieu. Hay mucha variedad en tu carrera ¿qué te motiva al momento de elegir un proyecto y cómo te ves a futuro?

Creo que estoy teniendo la oportunidad de aprender muchísimo, de trabajar en proyectos variados y muy profesionales e inmensos. En un futuro, me veo haciendo ojalá- lo que me gusta y me apasiona que es la actuación. Considero que la actuación me modifica muchísimo como persona, todo el tiempo y me hace crecer a pasos agigantados, tanto en lo profesional como en lo personal. Lo que me motiva es una historia, un mensaje, un personaje, su vibra. Siento que cuando leo un guión, me sucede o no me sucede. Creo que ahí ya hay una realidad. Hay muchos factores que se pueden cambiar, pero soy muy apasionado, estoy muy motivado y estoy con muchísimas ganas de seguir aprendiendo y de seguir cruzandomé con los maestros que voy conociendo a lo largo de mi carrera. Tuve la posibilidad de trabajar con actores a los que admiro muchísimo y con los que he aprendido muchísimo. He trabajado con directores que me han dado una visión del formato que claramente no tenía, y eso lo agradezco muchísimo. Mi meta hoy es seguir aprendiendo, mejorando y encarando este proceso del actor, que es un proceso que no acaba nunca. Uno nunca tiene un tope al que llega como actor: siempre se puede crecer más. Así que en base a eso, aspiro a seguir creciendo y ése es el eje de mi carrera hoy.

¿Cómo te llevás con la exposición o con la sobrevaloración de tu vida personal por sobre tu trabajo?

Llevar, lo llevo. Quizás hay momentos en los que me afecta un poco más, o menos. Porque, ante todo, hay un trabajo de fondo, pero yo estoy muy enfocado en mi crecimiento, en cómo encaro cada proyecto. Después, hay personas a las que le puede gustar o no, hay personas que pueden tener una mejor vibra, hacer una crítica mejor o peor. No todos los periodistas son iguales. Yo tuve la suerte de que la prensa me vaya acompañando muchísimo y estoy contento con mi crecimiento y con los proyectos que voy haciendo. Por el momento, estoy teniendo buenas críticas. Puede ser que alguien se enfoque menos en mi carrera y más en qué me pasa a mí o en cuestiones personales que es lo que menos quiero mostrar o no quiero mostrar, pero es parte de esto. Yo estoy enfocado en las ganas que tengo de seguir laburando y encarar para adelante. Todavía quedan muchos desafíos más.