Ricardo Sosa: “Hay un incremento muy importante de turistas internos de la región del NOA”.

Con objetivos claros y trabajo en conjunto, las seis provincias del noroeste del país (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja) lograron un crecimiento en la actividad turística de la región. Las acciones de promoción de este bloque están a cargo del Ente Norte de Turismo, organismo integrado por los titulares de las áreas gubernamentales de Turismo del NOA.

Desde hace dos años la institución está encabezada por el santiagueño Ricardo Sosa, quien la semana pasada estuvo en Salta para exponer en el primer Foro Nacional de Turismo y durante una visita a la planta editorial de El Tribuno dio a conocer los próximos pasos que dará el ente y cuál fue la política que se implementó en Santiago del Estero para que en los últimos años haya triplicado su cantidad de visitantes.

En una provincia donde el turismo históricamente no fue lo más relevante, ¿cuáles son los ejes en los que se sustenta el crecimiento exponencial de la actividad turística de Santiago del Estero?

El primero fue poner en valor y visibilizar todos los patrimonios que tiene Santiago del Estero, que es la ciudad con más historia de Argentina por ser la más antigua y, como tal, el principal patrimonio es la historia. Consecuentemente comienzan a expresarse el resto de los patrimonios: el folclore, la tradición, la cultura y la gastronomía. El segundo eje fue la concreción de obras de infraestructura que después se transformaron en productos turísticos.

Eso se ve con más claridad en las Termas de Río Hondo...

Por supuesto, hay que tener en cuenta que Termas de Río Hondo tuvo un crecimiento natural durante décadas en base a sus aguas termales. Eso le ha permitido tener una buena infraestructura hotelera, pero el problema que existía es que tenía una estacionalidad muy marcada. La gente iba solamente en el período de cuatro meses de invierno a disfrutar de las aguas termales y luego los hoteles cerraban durante los meses restantes del año. Había que mejorar eso y también romper la franja etaria, porque a Termas de Río Hondo solamente iban turistas de la tercera edad. En los últimos diez años se ha programado una serie de obras para darle a la ciudad más productos turísticos. Se crearon dos nuevas costaneras, se construyeron un aeropuerto, un autódromo de calidad internacional y dentro de ese lugar el museo del automóvil y un hotel temático. También se recuperó el Centro Cultural San Martín, las plazas y se puso en valor y funcionamiento la reserva natural Tara Inti. El autódromo hoy contiene a todas las categorías nacionales de auto. Es sede del moto GP, de la WTCC y de la copa Porche de Brasil.

¿Está medido el impacto de autódromo en el turismo?

Hace diez años Termas de Río Hondo tenía 350 mil turistas en los cuatro meses de temporada alta y en la actualidad en esos cuatro meses tiene 550 mil turistas, pero además tiene otros 500 mil en el resto de la temporada media baja. Hoy la ciudad tiene 10 meses de temporada, desde mediados de enero hasta mediados de noviembre. Eso se traduce a más de un millón de turistas por año en Termas de Río Hondo. De los 500 mil turistas que tiene en temporada media baja, solamente el autódromo aporta 350 mil. Los otros 150 mil turistas los produce el resto de los eventos que se realizan fuera del autódromo, como carreras naúticas en el dique, el Centro Cultural San Martín, que es sede de numerosos congresos y eventos.

¿Y la inversión privada también acompañó?

El sector hotelero tuvo un crecimiento muy importante y se tuvo que adaptar también a la incorporación de otras franjas etarias, porque pasamos de tener 350 mil turistas de tercera edad a tener un millón de todas las edades. Hace siete años atrás los hoteleros empezaron a poner aires acondicionados porque solamente eran utilizados en invierno. También se incrementaron la cantidad de plazas, hemos pasado de 8.200 plazas que teníamos hace seis años a 12.500 en la actualidad, con 200 establecimientos de alojamientos, lo que la hace estar entre las siete ciudades de Argentina con mayor capacidad hotelera.

Además, en los últimos cuatro años, tenemos un promedio de construcción de un hotel por año, del rango de las tres a cinco estrellas.

El desafío de extender la temporada turística también se traslada al resto de las provincias del Noa...

En el norte argentino comenzamos a visualizar la necesidad de generar flujo de visitantes entre las seis provincias, que suman en total cinco millones de habitantes. La idea es darles propuestas constantes, accesibles y aprovechando la poca distancia que hay entre provincias. Y ha sido muy provechoso porque en los últimos dos años vimos un incremento muy importante de turistas internos de la región del norte argentino. A nivel regional, el norte argentino en los últimos fines de semana largos ha sido una de las regiones del país que más creció en cantidad de turistas.

Por dar un ejemplo, en los últimos cuatro fines de semana largos, Jujuy tuvo un 86% de ocupación hotelera, Salta superó el 75%, La Rioja tuvo un 92%, Termas de Río Hondo estuvo por arriba del 95% y en el caso de Catamarca, que venía con un 50 y 40%, saltó a un 65 y 70%.

Es decir que está dando resultado la unión de las provincias del norte...

Tenemos que darnos cuenta de que primero tenemos que hacernos conocer por el turista regional. Es increíble que haya catamarqueños que no conozcan Salta y viceversa, por ejemplo. Entonces hemos trabajado mucho en el posicionamiento interno. El segundo punto es el trabajo que hacemos a nivel nacional y el tercer punto es la proyección internacional, que en 2018 ya tenemos previsto empezarnos a posicionar en Europa. La conectividad aérea también es importante, porque antes no nos permitía tener el flujo de turistas que hoy ya empezamos a ver.