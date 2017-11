Boca inició la “Operación Apache” para la vuelta de Tévez al club “xeneize”

La lesión del Pipa Benedetto cambió el escenario de Boca Juniors y Carlos Tévez. Lo que era un deseo se convirtió en una necesidad. La negociación ya está en marcha en Shanghai y se espera que los próximos días sean clave en la “Operación Apache”.

El lunes por la noche, hora de Shanghai, se reunieron Tévez y Daniel Angelici, además del representante del delantero (Adrián Ruocco). Y todos tienen la intención de cerrar el segundo regreso a Boca para diciembre/enero.

Tevez quiere volver

Lo que a mitad de año eran dudas, ahora es una certeza: Carlitos quiere jugar la Copa Libertadores 2018 en Boca Juniors. Para eso bajó de peso y se viene entrenando en doble turno aunque en el Shanghai Shenhua lo tienen colgado (ni concentró para la primera final de la Copa de China). Tiene ganas de retirarse con la azul y oro.

Guillermo quiere que sea el 9

Para Guillermo Barros Schelotto la lesión de Darío Benedetto es un gran golpe y una preocupación. Y si bien tendrá a Wanchope Abila en enero (está en Huracán pero el pase es de Boca) el DT quiere que Tevez sea el 9 en la Libertadores.

Boca no quiere pagar

La cláusula de salida anticipada de Tévez del Shenhua es de 6 millones de dólares y Angelici le dejó en claro al jugador y su representante que Boca no va a poner la plata. Puede hacer un esfuerzo con el contrato, pero de ninguna manera gatillar la cláusula. Esa parte de la negociación será del Apache, que incluso tratará de salir sin poner plata.

El Shenhua no lo quiere

En el club chino están completamente decepcionados con Tévez y no quieren pagarle el segundo año del contrato. Su temporada fue muy mala (16 partidos y 4 goles) y los dirigentes del Shenhua no quieren gastar otros 40 millones de dólares. Ahí puede estar la clave de la salida: dejarlo ir para no pagarle el segundo año de contrato firmado.

28/11 una fecha clave

El próximo martes 28/11 sería una fecha clave para resolver la vuelta de Tévez a Boca, según Toda Pasión. Ese día se activa el segundo año de contrato y la intención es que los chinos lo liberen antes. Ahora, la negociación está en manos del representante del jugador para conseguir condiciones favorables para el regreso al xeneize.