D’Onofrio: “Gallardo y Francescoli decidirán si hay que traer un arquero”

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, aseguró que en caso de ganar las elecciones el 3 de diciembre serán, el entrenador Marcelo Gallardo y el secretario técnico Enzo Francescoli, “los que decidirán si hace falta reforzar el puesto del arco”.

En medio de las polémicas por los errores de Germán Lux y la salida de la lista de concentrados la semana pasada de Augusto Batalla, D’Onofrio opinó en el programa Estudio Fútbol, que emite TyC Sports, que “esos teman lo deciden Marcelo y Enzo, a mí no me pidieron absolutamente nada y no se habló de nombres porque no corresponde”.

En este sentido, por lo que significa el arco de River, el actual presidente que busca la reelección, relató en cuanto a la importancia del puesto: “en River en ese puesto estuvo uno de mis mayores ídolos que es Amadeo Carrizo, presidente honorario del club, y ni que hablar de las piernas de Ubaldo Fillol”.

En otro orden, D’Onofrio volvió a decir que los equipos a veces tienen malas rachas: “Acá se le dijo de todo a la Selección que llegó a tres finales y hay que valorarlo porque casi no entramos al mundial. Por eso digo que no es fácil llegar a una semifinal de Libertadores y si bien pasó lo qué pasó, que es triste porque queríamos ir a la final, hay que valorar todo el esfuerzo y no se le puede reprochar nada”.

En tanto, sobre las próximas elecciones en su club, el presidente señaló: “me entusiasmé con nuevos objetivos y desafíos, cómo le pasó a Gallardo, y si ganamos le vamos a ofrecer cuatro años de contrato porque los dos coincidimos en que hay que ir por más y hay un proyecto del fútbol infanto-juvenil que queremos desarrollar”.

Finalmente, le pidió a los socios de River que concurran a votar: “no importa a quién voten, hay cuatro candidatos, lo importante es que podamos mostrar que el socio de River quiere participar, tenemos que superar el número de la elección anterior que fue todo un récord y seguir creciendo. Nosotros queremos ganar para seguir haciendo más cosas”, remarcó.