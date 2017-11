Análisis de las limitantes del sector productivo

Días atrás la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) presentó un nuevo documento técnico y político con el análisis de las principales limitantes y potencialidades de los sectores productivos del país. Y, sobre todo, con propuestas para que la dirigencia institucional y gubernamental desarrollen medidas de fomento a la producción local y el agregado de valor en origen.

“Las dificultades que limitan a las economías regionales se mantienen gobierno tras gobierno y no se encuentran soluciones que cambien radicalmente la situación que atraviesa la gran mayoría”, advierte el documento titulado “El campo y la política III”. Por eso, propone para cada actividad productiva una serie de medidas a implementar.

Para la producción citrícola, presente en el NEA y el NOA, recomienda “implementar una política activa de negociación de aranceles en el exterior y tratados de libre comercio para promocionar las exportaciones de frutas y jugos” y reclama “ampliar el financiamiento para implementar mejoras tecnológicas, recambio de variedades, inversión en cámaras frigoríficas, logística y recuperación del capital de trabajo”.

Para la producción de hortalizas, una actividad de las más heterogéneas del campo argentino -ya que se distribuye en casi todo el país e incluye una gran variedad de especies-, sugiere “promover el consumo para aumentar la demanda y promover la alimentación saludable y generar más puestos de trabajo”. Además, exige “acercar el producto al consumidor para disminuir la brecha entre lo recibido por el productor y lo pagado en el mercado” y “aumentar el financiamiento en plazo y tasa adecuada para las inversiones en materiales de cobertura, transporte, cadena de frío y acondicionamiento”. Coninagro también recomienda “desarrollar una cobertura de seguros” y para el caso de aquellas producciones con destino de exportación “ampliar el prefinanciamento de dichas exportaciones”.

Para la elaboración de vinos y mostos, fundamentales para Cuyo y el NOA y con incipiente desarrollo en el Alto Valle, pide “fortalecer la integración de pequeños y medianos productores, para que no desaparezcan y puedan alcanzar economías de escala de forma de competir con los grandes grupos”. Para lograrlo, solicita, entre otras acciones, que promuevan y mejoren la competitividad, “aumentar los reintegros a las exportaciones o inversiones, mejorar los plazos de acreditación de reintegros que mejoren la estructura financiera del sector, mejorar la infraestructura vial y de accesos a puertos y mercados y generar algún mecanismo de compensación de flete según distancia recorrida”.



Vino

Justo mientras se discute la reforma tributaria impulsada por el ministro Nicolás Dujovne y el presidente Mauricio Macri que finalmente no aumentará los impuestos internos a los vinos y otras bebidas alcohólicas, Coninagro pide “eliminar la alícuota reducida del IVA a insumos, impulsar la celeridad en la devolución del IVA y de los reintegros a las exportaciones y revisar los aranceles de insumos de importación” y recomienda “reducir las contribuciones patronales vía compensación con otros tributos y revisar el aumento de tarifas de servicios con mecanismos de compensación que beneficien a productores más pequeños en función de la superficie implantada”.

Además, sugiere “promover, con mecanismos de incentivos impositivos y/o financieros, la integración de productores a la cadena vitivinícola, mediante grupos asociativos de productores: bodegas y clústeres” y propone el fomento del enoturismo y que “la bebida nacional sea ícono y representativa de lo nacional, como acción para mejorar la demanda y consumo de vino y que genere un círculo virtuoso en toda la cadena vitivinícola y servicios conexos (hotelería, gastronomía, etcétera).

Una brecha entre los productores de tabaco

Para el tabaco advierte una gran disparidad entre los productores, “es evidente la brecha entre aquellos que han adoptado el riego por goteo y la fertilización ajustada, logrando más que duplicar los rendimientos promedio” y pide, para la adopción de tecnología y reducir la brecha productiva, “el apoyo gubernamental para realizar las inversiones en infraestructura y el extensionismo que sea necesario”. También observa que “la diversificación de actividades es una de las posibles alternativas para mantener la explotación” y relama “financiamiento y capacitación a los productores que busquen desarrollar otras actividades y así obtener ingresos de otras producciones ganaderas, hortícolas, apícolas o combinar algunas de ellas”.

Coninagro propone “modificar el FET (Fondo Especial del Tabaco) para impulsar una producción sustentable y diversificada” y “una mayor mecanización de las actividades que permita el ahorro de tiempos y alcance de mayores superficies por productor, aumentando así los ingresos”.



Presión impositiva



El titular de la entidad de las cooperativas rurales, Carlos Iannizzotto, explicó: “El documento muestra la necesidad de una financiación del capital de trabajo adecuada a los ciclos productivos y resalta la importancia de la creación de líneas crediticias que cuenten con años de gracia y tengan intereses razonables”. A su vez, valoró que -tanto para las economías regionales como para las actividades principales como la ganadería, la lechería y la producción de granos (cereales y oleaginosas)- “es preciso que el Estado reduzca la presión impositiva y adecúe los costos laborales”.