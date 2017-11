"El fútbol es para vivo", dijo Portaluppi, el DT del Gremio

El director técnico de Gremio de Brasil, Renato Portaluppi, admitió la utilización de un dron para tener información sobre Lanús y aseguró que el fútbol es "para vivos", de cara a la primera final de Copa Libertadores de este miércoles en Porto Alegre.

"Hoy todos los clubes tienen espías, hasta el seleccionado brasileño y el fútbol es para vivos. Tenemos nuestros espías que nos pasan información", manifestó Renato en la conferencia de prensa que brindó en el estadio Arena do Gremio.

Renato, quien ganó como jugador de Gremio la Copa Libertadores en 1983, restó importancia poco después al recurso de un dron, en un entrenamiento de Lanús antes de su partida a Porto Alegre, e indicó que un jugador o un equipo "no va jugar más o menos" por la aparición de ese aparato.

"Se puede hablar mucho del dron, pero nosotros conocemos las cualidades de Lanús tanto como ellos conocen las nuestras. Todo va a depender de los detalles para sacar alguna ventaja", indicó Renato.

El entrenador de Gremio aseguró que el equipo de Jorge Almirón es "muy difícil", de hecho eliminó a San Lorenzo y River Plate de la competencia, y que la final será "pareja".

Renato no confirmó el equipo luego del entrenamiento a puertas cerradas, pero se estima que Gremio jugaría con: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Walter Kannemann y Bruno Cortez; Jailson y Arthur; Ramiro, Luan y Fernandinho; y Lucas Barrios.

Gremio de Brasil enfrentará mañana a Lanús, desde las 20.45 hora argentina, en la primera final de la Copa Libertadores 2017. La revancha se producirá una semana después en el estadio Néstor Díaz Pérez.