Flor Peña y su bebé Felipe pasan sus días en Salta: relajada, tranquila y feliz

Florencia Peña fue mamá por tercera vez. Hace un poquito más de un mes nació Felipe y revolucionó la familia. Está en Salta junto al papá del nene, Ramiro Ponce de León. La pareja decidió no convivir permanentemente sino que optaron por hacer viajes y pasar parte de su tiempo en Buenos Aires y otra parte en la provincia del norte.

Nuestro lugar en el mundo . Juani y yo. #Salta ❤️❤️❤️

Ahora, Flor está disfrutando de nuestra provincia y se la ve muy contenta y relajada. Hasta dijo que Salta es su lugar en el mundo.

“Felipe ya me tomó el tiempo. Esto es como un abuelazgo. Yo estoy para malcriarlo. Ramiro es muy relajado como yo. Estamos haciendo todo lo que no hay que hacer, lo metemos en la cama, está todo el tiempo a upa, está todo el tiempo atendido por nosotros”, dijo Flor hace unos días en diálogo con la radio La Once Diez.

Caminata ❤️. Atardecer. ❤️#Salta

También contó que no tiene ningún apuro por volver al medio, porque Felipe insume hoy toda su energía. “Estamos muertos de amor, no me importa más nada. Ya me va a volver las ganas de laburar y eso. En los otros embarazos estaba en etapa de construcción con respecto al laburo. Ahora yo ya sé quién soy. Estar en el candelero no me importa, me gusta laburar porque además vivo de eso pero me tomo todo con más calma”, comentó.

Mi amor. ❤️ #Salta #Feriado