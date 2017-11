Protesta por el agua en Salvador Mazza

Vecinos de la zona alta de barrio Ferroviario, en Salvador Mazza, llevaron a cabo una fuerte protesta ayer a la mañana frente a la sede de la empresa Aguas del Norte, en reclamo por la provisión del líquido en la zona.

Los vecinos quemaron gomas y cortaron una mano de la avenida 9 de Julio y anticiparon que, de no encontrar respuestas a sus pedidos, tomarán medidas más drásticas.

El reclamo de los habitantes, según relataron, tiene larga data. "Desde hace más de dos años venimos pidiendo que nos conecten el servicio. Queremos pagar nuestras boletas. No queremos que nos regalen nada, pero todos miran para otro lado. Solo se aparecen para la época de elecciones, prometen y después no cumplen. Nosotros seguimos esperando" expresaron.

Los vecinos insistieron en que el problema tiene larga data, pero que en las últimas semanas se hizo más difícil ya que "directamente de los grifos no sale nada de agua. En ningún horario: ni a la mañana ni a la noche. Esto es muy preocupante".

Para cumplir con las necesidades mínimas de provisión la gente debe caminar 10 cuadras hasta a la zona más baja del barrio, donde pueden cargar botellas, bidones y baldes para llevar el líquido hasta sus domicilios.

"Hay matrimonios de gente mayor o mamás con bebés en brazos que no pueden acarrear agua todo el tiempo".

Ante esta situación, advirtieron que tampoco se les provee agua ni siquiera con camiones cisternas. "Nos dicen que somos usuarios no registrados, que no figuramos en la comuna ni en al empresa y que por eso no tenemos derecho al servicio. Pero eso es lo que venimos planteando: queremos ser usuarios registrados y pagar nuestra boleta. No queremos que nos regalen nada".