Se casa Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow (45) dará el sí y se casará con Brad Falchuk. Luego de tres años de relación con el guionista, la actriz ha decidido volver a pasar por el altar después de su divorcio con el cantante Chris Martin.

El futuro esposo de Gwyneth tiene 46 años y es un director, productor y guionista estadounidense. Ha participado en series de moda como Glee, American Horror Story, Nip Tuck, Scream Queens y American Crime Story. Además, tiene en su haber ocho nominaciones a los Premios Emmy.

Según asegura US Weekly, portal que confirmó la noticia con fuentes del entorno, el matrimonio era algo que la pareja llevaba aplazando mucho tiempo pero ahora están decididos.

‘Ambos sabían que pasaría, pero no era algo tan importante para ellos porque han estado casados durante mucho tiempo en otra ocasión. No hay prisa‘, relataron las mismas fuentes de su entorno.

La historia de amor entre ellos nació hace tres años, pero fue en 2015 que se mostraron por primera vez juntos al asistir al cumpleaños de Robert Downey Jr, aunque formalmente el romance se blanqueó a principios de 2017, cuando ella lo saludó por su cumpleaños 45.

Desde su cuenta de Instagram le escribió ‘Felicidades, guapo‘, junto a una imagen de los dos, muy sonrientes y cariñosos.

Gwyneth es madre de dos hijos (Apple de 13 años y Moses de 11 ), fruto de su relación de 11 años con el líder de Coldplay, mientras que Brad es también padre de dos niños (Isabella y Brody) y se ha separado tras una década de relación con Suzanne Falchuk.