Barovero le dijo no a River: “No hay posibilidades que vuelva al club”, dijo Trapito

Los errores de Germán Lux, la inseguridad de Augusto Batalla y el escaso rodaje de Enrique Bologna rápidamente abrieron un debate sobre el arco de River Plate que parecía estar cubierto en el inicio de la temporada. Con cierta lógica, las miradas viraron hacia México y se posaron sobre una figura: Marcelo Barovero.

La esperanza duró poco: “En este mercado no hay chances de que vuelva a River”. Lo sentenció el propio arquero en las últimas horas, apenas puso un pie en el aeropuerto de Ezeiza para darle inicio a sus vacaciones en Argentina.

Barovero se marchó en junio del 2015 al Necaxa tras no renovar contrato con el Millonario y hoy es una de las estrellas de esa institución, que no pudo clasificar a los playoffs del torneo mexicano. “Hoy por hoy no se puede dar mi regreso a River. Tengo un contrato, estoy bien allá. Recién va la mitad del segundo año y hay bastantes obligaciones por cumplir”, afirmó en una entrevista en TyC Sports.

El futbolista de 33 años reconoció que “siempre se va a extrañar” al club, aunque evitó hablar sobre un hipotético retiro en el sitio donde alzó seis títulos. “Es normal que uno piense en retornar en algún momento al club, pero hoy por hoy tengo un contrato firmado, estoy bien allá en México y me están yendo las cosas como deseaba”, señaló.

“Es muy difícil ver qué puede pasar en el futuro”, advirtió Trapito, al mismo tiempo que mostró su apoyo para Lux: “Es un arco del que se habla mucho y en el que todos los análisis parten desde el error y la falla. Está bien cubierto el puesto en líneas generales. Germán lo puede hacer y va a estar a la altura. Nació en el club y lo conoce. A veces se cuestiona mucho a River pero porque está muy alto”.

“Sé lo que es el arco de River, pero me parece un poco apresurado todas las cosas que se están diciendo”, concluyó sobre su posible regreso. Punto final para la ilusión.

Pratto, por ahora tampoco

Lucas Pratto, Pratto, por su parte, les habló directamente a los hinchas de su club, San Pablo, para garantizar su continuidad. “El hincha de San Pablo puede quedarse tranquilo porque seguiré jugando aquí, estoy muy bien y soy feliz en este club y creo que merecemos tener un 2018 con mucha más alegrías”, dijo en una entrevista a Globo Esporte.

El ex Vélez Sarsfield tiene contrato hasta 2020 con el equipo paulista y aseguró: “Este año fue muy difícil para San Pablo y creo que todos deseamos un 2018 con el equipo ganando títulos”, descartando así su posible arribo a River Plate, cuyo DT, Marcelo Gallardo, había posado sus ojos para concretar su llegada a Núñez.