Itatí Leguizamón, esposa de uno de los tripulantes del ARA San Juan: "Mandaron una mierda a navegar"

Itatí Leguizamón, esposa de Germán Suárez, radarista de la nave, manifestó su indignación ante la prensa luego de que el capitán Enrique Balbi, vocero de la Armada Argentina, indicó que se había registrado "una explosión en el Atlántico Sur el día de la desaparición del submarino". Leguizamón se mostró indignada, "son unos desgraciados, perversos que no tuvieron aquí una semana, los familiares están rompiendo todo, hay bronca no nos dieron ninguna explicación, yo me siento engañada", dijo y añadió, "no nos dijeron que estaban muertos, pero qué podemos suponer, no podrían sobrevivir por el tiempo que ya llevan allí", y agregó: "los familiares se pusieron agresivos, están rompiendo todo, y es que nos tuvieron una semana aquí sin decirnos nada". "Nos dijeron que hubo una explosión a las 11 de la mañana, según ellos la detectaron ahora, pero quien es tan estúpido para creer esto". Con relación a un problema grave que el ARA sufrió en 2014 dijo "tuvieron un inconveniente en 2014 no podían emerger,emergieron y eso obviamente no trascendió", " no me cierra que primero nos dijeron que era una falla leve y después resulto ser una explosión, los mandaron en una mierda a navegar, cómo no van a saber que hubo una explosión" .