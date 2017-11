Gimnasia se juega parte de su futuro tomándose un “expreso”

Gimnasia y Tiro tendrá una parada complicada esta tarde en Tucumán, desde las 17, cuando visite al siempre complicado San Jorge, de presente irregular, pero acostumbrado a hacerle la vida “de cuadritos” al albo.

El conjunto de Víctor Riggio intentará, en el flamante estadio “Ángel Pascual Saez”, por la 14º fecha del Federal A (sin televisación, pero con la presencia de hinchas del albo en la tribuna visitante), conseguir un resultado que lo mantenga expectante en la zona protagónica de la tabla, ya que si logra sumar al menos un empate le posibilitará mantenerse en la zona de los hipotéticos clasificados.

Al albo le quedan por delante tres choques en condición de visitante y solo dos recepciones en la Vicente López, clásico con Juventud incluido (el próximo martes, a las 22), por lo que le será vital no resignar puntos en sus visitas, además de la importancia que conllevará llegar entonado y con confianza al choque esperado con el santo. Para la ocasión, serán dos las variantes que ensayará el Tano en el equipo en relación al triunfo ante los misioneros: la primera será obligada por suspensión y será Nelson Ibarlucea el que reemplazará al sancionado Álvaro Cazula. Y la segunda será por precaución, ya que el cuerpo técnico decidió que no viaje Pablo Motta, con una inflamación en el tendón de una de sus pantorrillas, y que en su reemplazo ingrese Raúl Poclaba, que volverá al equipo tras su recarga de amarillas. Esto permitirá que Mauricio Scaglia, de óptimo rendimiento frente al colectivero, mantenga su lugar en cancha.

Justamente, el rosarino expresó sus sensaciones de cara al partido de esta tarde, en diálogo con el programa Alta Competencia, que se emite por Radio Salta. “Pasé momentos duros. Yo me entrené al cien por ciento para estar listo para la oportunidad. Hay que pelearla, porque no estar entre los cuatro que clasifican puede cambiar muchas cosas”, cerró el jugador.

Además de los titulares, se instalaron desde anoche en Tucumán: Palos, Agustín Herrera, López Macri, Pascuttini, Pablo Agüero (vuelve tras una larga lesión), Matías Macoritto, Ceratto y Garavano.



las formaciones

SAN JORGE GIMNASIA

R. Carrizo M. Leguiza

J. Cabrera J. Hereñú

F. Pereira G. Zuvinikar

F. Zambrano N. Ibarlucea

A. Jiménez J. Medina

C. Montiglio M. López

C. Abregú R. Poclaba

J. Villafañe M. Scaglia

J. Zambrana F. Giménez

N. Martínez L. Herrera

J.J. Morales A. Toledo

DT: H. Corbalán DT: V. Riggio

Estadio:Ángel Pascual Saez (San Jorge)

Árbitro:Jorge Sosa (Ctes.)

Hora de inicio:17