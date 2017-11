Último parte de la Armada: "La búsqueda no cesa y es ininterrumpida"

El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, afirmó esta tarde que "las condiciones climáticas en la búsqueda del submarino ARA San Juan son adversas", y no descartó que los tripulantes pueden encontrarse "en un grado de supervivencia extrema". En conferencia de prensa, Balbi se refirió a los dichos de la diputada nacional por Cambiemos, Elisa Carrió, y en ese aspecto se mostró cauto al señalar que "hasta no tener indicios o certezas no se puede afirmar contundentemente algo que alguien opine".

"Nosotros tratamos de ser respetuosos y si bien van 11 días de búsqueda no quita que pueda estar en un grado de supervivencia extrema", precisó el vocero. Carrió había indicado el sábado por la noche que "hay algo que ni el Ministerio ni el Presidente pueden decir, que es, que el acontecimiento es irreversible porque todavía no se llegó a encontrarlos". Asimismo, reiteró que siguen "abocados a la búsqueda del submarino".