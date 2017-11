Marquina: “Ingeniería en Recursos Naturales está funcionando desde 2014 fuera de la ley” 

Se viven momentos de incertidumbre en el ámbito universitario de Orán, a raíz de la falta de validez nacional de una de las carreras que brinda la sede local de la UNSa. Se trata de la Ingeniería en Recursos Naturales, que carece de validez nacional. Sobre este punto, El Tribuno dialogó con Mónica Marquina, funcionaria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, quien fue muy concreta sobre el tema: “No se pueden financiar carreras que no cumplan con el requisito de validez nacional”.

¿Por qué se originó esta situación y se llegó a este punto?

Sobre este tema quiero aclarar que la Tecnicatura en Recursos Naturales, que es una oferta de tres años que brinda la Universidad Nacional de Salta en su sede de Orán, obtuvo validez nacional. Mientras que la de Ingeniería en Recursos Naturales, por más que comparta los tres primeros años requiere de otras condiciones -extras- que no se cumplieron, por lo que carece de esa validez.

La carrera de Ingeniería se abrió en 2014. Las autoridades de entonces lo hicieron sabiendo que no contaban con uno de los requisitos fundamentales, que es la validez nacional. Esta es una condición necesaria para que una carrera arranque.

¿Quién otorga la validez?

La validez la da una resolución del Ministerio de Educación de la Nación. En este sentido, el actual rector - Antonio Fernández- de la UNSa se encuentra trabajando junto a nosotros en la búsqueda de un camino de solución. Hay que destacar que lo han tomado como un verdadero compromiso.

¿Se puede revertir esta situación?

En primer lugar hay que señalar que la carrera está funcionando desde 2014 fuera de la ley y esto es una responsabilidad institucional, no del Ministerio. Siempre hay formas de asegurar el derecho de los estudiantes, pero se debe primero cumplir con los requisitos. Se hallará, seguramente, un punto de transición.

¿Qué sucede con el financiamiento?

No se puede financiar una carrera que no cumple con el requisito de validez -Ingeniería-, porque estaríamos actuando fuera de la normativa. No es que no haya voluntad del Ministerio de financiar la carrera, sino que en 2014 la universidad no inició bien las cosas.

Sin embargo, las que cuentan con esta condición sí reciben financiamiento. Un dato importante, Salta recibe una ayuda de gran magnitud, respecto de otras universidades del país. Esto gracias al trabajo de su actual gestión. Se apoya (financieramente) las carreras de Contador Público, Enfermería (Tartagal), Ingeniería Electromecánica (sede central), Medicina y la Tecnicatura en Recursos Naturales, de Orán. Cabe destacar en este sentido, que en la mayoría de los casos este financiamiento se incorpora al presupuesto de la universidad.