El San Lorenzo del “Pampa” le ganó 2 a 0 a Atlético Tucumán y alcanzó a Boca

Para hacer olvidar las dudas que catapultaron a Diego Aguirre como entrenador, San Lorenzo llegó hoy a la cima de la Superliga, igualando a Boca con un partido más, al superar con justicia por 2 a 0 a Atlético Tucumán, en un adelanto de la duodécima fecha de la Superliga.

El delantero Nicolás Blandi, con una palomita a los 6 minutos del primer tiempo, y Nicolás Reinero, a los 37 del complemento, marcaron los goles del elenco azulgrana, que con este triunfo llegó a 24 puntos, los mismo que el xeneize, que viene de dos derrotas consecutivas y que el domingo recibirá a Arsenal con varias bajas.

El ciclón, que todavía no sabe si Claudio “Pampa” Biaggio será oficializado tras este exitoso interinato, aprovechó el tempranero tanto de Blandi, para manejar los ritmos del partido.

Fue a partir de un pelotazo largo de Gonzalo Rodríguez, a la espalda de la última línea de los tucumanos, que Gudiño apareció para definir por arriba de Alejandro “Oso” Sánchez y Blandi aseguró al arco vacío.

El entrenador visitante Ricardo Zielinski preservó a varios titulares por la seguidilla de partidos, ya que el lunes cerrará el semestre contra Colón y el próximo sábado enfrentará a River en la final de la Copa Argentina, en Mendoza.

Como en sus anteriores triunfos, el ciclón bajó las líneas y cedió el protagonismo a su rival a partir de la ventaja, y se apoyó en las atajadas de su arquero Nicolás Navarro, de buena actuación.

El zurdo Gervasio Núñez exigió al máximo al arquero azulgrana, sobre los 30 minutos, en la más clara para Atlético Tucumán en el primer tiempo.

El árbitro Penel fue protagonista en el inicio del complemento, porque anuló un gol de Alexis Blanco de cabeza que hubiese sido el empate de los tucumanos, por un off side sancionado por el línea Matías Beares.

Con el ingreso de Rubén Botta el local buscó tener más prolijidad, dentro de un partido que se hizo friccionado y con poco juego.

Y otro ingresado, el juvenil Nicolás Reniero, sentenció la historia a los 37 minutos del segundo tiempo, al definir sin oposición.

San Lorenzo ya es líder de la Superliga y le mete presión a Boca que deberá ganar los dos partidos que restan para evitar irse con compañía al receso del verano.



LA SÍNTESIS



San Lorenzo 2: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo, Gabriel Rojas; Robert Piris Da Motta, Facundo Quignon; Gabriel Gudiño, Leandro Romagnoli, Jonás Acevedo; Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

Atlético Tucumán 0: Alejandro Sánchez; Nicolás Romat, Rafael García, Yonathan Cabral, Nahuel Zárate; Alejandro Melo, Guillermo Acosta, Francisco Grahl, Gervasio Núñez; Ismael Blanco y Mauricio Affonso. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 6m Blandi (SL).

Gol en el segundo tiempo: 37m Reniero (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Rubén Botta por Acevedo (SL); 18m David Barbona por Grahl (AT); 19m Marcos Angeleri por Rojas (SL); 25m Nicolás Reniero por Romagnoli (SL); 27m Luis Rodríguez por Affonso (AT); 30m Alvarez por Núñez (AT).

Estadio: Pedro Bidegain (San Lorenzo).

Árbitro: Ariel Penel.