“Soy peronista y me duele mucho la dispersión que hemos tenido”

Horas después de que el gobernador Juan Manuel Urtubey oficializara su designación al frente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias dialogó telefónicamente con El Tribuno desde Chile, donde se encuentra participando de una nueva reunión por el Corredor Bioceánico que se desarrolla en la ciudad de Antofagasta.

El hasta ahora representante de Relaciones Internacionales de Salta llega al gabinete para encargarse de un puesto clave, netamente político, como es el de ministro de Gobierno.

Desde los ’80 se desempeña en cargos públicos. Es abogado, exdiputado y exsenador nacional, además de haber estado al frente de la Sociedad Operadora Ferroviaria.

¿Cuáles son los desafíos que presenta este cargo?

El Ministerio de Gobierno es básicamente un ministerio político. Ya hemos estado conversando con el gobernador y yo coincido con él sobre cuál debe ser mi tarea.

Yo creo que un país serio necesita un gobierno serio, pero necesita una oposición seria y responsable que sea capaz de dialogar, acordar las cosas que sean buenas para el país, diferenciarse y proponer en las cosas de las cuales no esté de acuerdo.

Creo que Salta tiene un papel importante. Nosotros, desde la provincia, lo que tenemos fundamentalmente que hacer es dialogar para que todos entiendan, no solo los nuestros sino que también la oposición, que tenemos que definir el futuro del país.

Esta creo que va a ser la principal tarea, que es la de dialogar, estar permanentemente buscando coincidencias y objetivos comunes para respaldar a nuestro gobernador; junto con todos los gobernadores y con todos los sectores políticos.

Es el trabajo que vamos a tener que hacer para llevar a Salta en esta discusión que se viene. Se van a discutir impuestos, la reforma impositiva, la reforma laboral, coparticipación, obras públicas, y creo que esta es nuestra tarea para que Salta ocupe el lugar que le corresponde.

En estos meses se vienen reformas propuestas por el Gobierno nacional que obviamente van a afectar a la provincia. ¿Qué opinión tiene sobre estas reformas?

Hay temas que todavía no conocemos, como la letra chica de lo que va a proponer el Gobierno de la Nación.

Hay que afianzar todo lo que es el tema de aduanas y de comercio exterior. En eso no podemos no coincidir, tenemos que estar absolutamente de acuerdo.

En el tema de la reforma tributaria, creo que es imprescindible trabajar para que podamos avanzar para que sea más equitativa, más justa, pero que no desfinancie a las provincias sino que, al contrario, contribuya a equilibrarlo.

El tema de coparticipación no puede ser simplemente una discusión de cuánta moneda me toca a mí y cuánta al otro, sino que, y esto lo propone el gobernador muy claramente, lo que tenemos que buscar es un mecanismo de equilibrio que nos ponga a las provincias en igualdad de condiciones.

Hoy las economías centrales de la Argentina tienen acceso a los puertos a muchísimo menos costo que los que nosotros tenemos. Esto hay que compensar para que realmente provincias como la nuestra puedan generar un proceso de desarrollo, de crecimiento.

Por suerte, nuestro gobernador tiene una posición absolutamente clara en ese sentido y nuestra función va a ser apoyar, respaldar y tratar de buscar el mayor consenso posible dentro todos los sectores políticos y sociales.

¿Qué puntos piensa usted que se deben trabajar en cuanto a la violencia de género y femicidios, sobre los que Salta tiene indicadores muy preocupantes?

Esto no es culpa de un ministerio, yo no me voy a poner a juzgar la gestión de la ministra anterior. Lo que creo es que sí venimos de situaciones, de temas hasta culturales en la provincia.

Hay que seguir trabajando en el mismo sentido, ya la ministra Calletti lo hizo. Se avanzó y hay muchísimo más sobre lo que avanzar como para realmente terminar con estos problemas que son una realidad en nuestra provincia.

Por supuesto, hay que tratarlos y vamos a poner todos nuestros esfuerzos para tratar de modificar esto.

¿Está de acuerdo con los cambios en la Justicia que están proponiendo desde el Gobierno nacional? Piden que no haya ferias judiciales o se extienda el horario de atención. Ya hay casos testigo en Salta.

Salta está siendo una provincia de avanzada en ese sentido. Le doy un ejemplo. Cuando fue el caso (del fiscal Alberto) Nisman, ¿dónde buscaron los mejores peritos y el mejor equipo para investigar? En el equipo de Salta.

La provincia de Salta está avanzando en el tema de los horarios de funcionamiento de los tribunales para que el público tenga mucho mayor acceso. Yo creo que en Salta esto ha tenido un papel muy importante y por supuesto que queremos consolidarlo y avanzar mucho más.

¿En qué momento político piensa usted que llega a este puesto?

Yo llego a este ministerio en el momento en que el gobernador lo consideró conveniente y necesario. Yo siempre estuve a disposición. Estuve colaborando en el área de Relaciones Internacionales, es por eso que desde el momento en que el gobernador tomó la decisión de que puedo ser útil en este lugar, me voy a poner a trabajar.

Es un momento muy importante en Argentina por las cosas que se están discutiendo, que van a definir el futuro del país. En esto quiero ser reiterativo: un país necesita no solo un gobierno responsable sino también una oposición responsable y tenemos que trabajar para eso.

¿Se plantea este nuevo cargo como un desafío?

Si, es un desafío sin ninguna duda. Quiero ayudar al gobernador y tratar de ser útil.

¿Cuándo se va a reunir con el gobernador?

Me reuní con el gobernador antes de viajar. Hablamos en general e hicimos un análisis de la situación. Yo ahora estoy en Chile pero me voy a reunir con él apenas llegue, por supuesto.

Ya hemos hablando pero tenemos que ver los lineamientos concretos que va a dar. Están modificando la ley de ministerios. Esto ya va a definir cuáles van a ser las áreas de mi competencia y cómo vamos a tener que trabajar.

Siempre he sido una persona de trabajo. Lo que ha caracterizado mi vida es que las actividades que tomo, las tomo con todas las ganas.

¿Llega también para lograr la reunificación del peronismo?

Por cierto, claro que sí. Pero no solo reunificar al peronismo, sino convocar a todas las fuerzas que tengamos objetivos comunes. Soy peronista y miembro del consejo del partido y me duele mucho la dispersión que hemos tenido en el último tiempo. Hay que ponerse a trabajar para la unidad, pero, sobre todo, para realmente encontrar los objetivos comunes por el bien de la provincia.

¿Le parece correcta la posición que tomó Urtubey de mostrarse como una oposición responsable o debería diferenciarse más del Gobierno nacional?

No, es que hay que ser muy firme en los intereses de la Provincia, cosa que el gobernador está haciendo. En lo que es útil para el país, sin dudas, hay que poner la cara y ayudarlo, es lo que el gobernador hace. En lo que no estemos de acuerdo, y el gobernador lo ha dicho, lo vamos a discutir, va a plantarse y vamos a actuar como corresponde para tratar de corregirlas, siempre en el sentido positivo. La oposición tiene que ser responsable, no destructiva. En lo valioso se colabora y cuando hay una diferencia se la marca claramente.