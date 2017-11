Axel Kicillof: “Macri está congelando la jubilación de por vida”

Para muchos, fue una figura estelar de la economía durante los últimos años. Para otros, uno de los responsables de los problemas financieros que dejó el gobierno anterior. Como sea, Axel Kicillof es sin lugar a dudas uno de los referentes centrales del movimiento kirchnerista y también uno de los dirigentes que más llegada tiene con la expresidenta Cristina Fernández. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, sostuvo que la reforma tributaria lanzada por la Casa Rosada “perjudica a las provincias y desfinancia el Estado”.

¿Cómo calificaría la reforma tributaria que anunció el presidente Mauricio Macri?

Quiero aclarar que no hemos visto el texto, así que hay algunas cosas que se han presentado de las que no podemos emitir opinión. Con lo tributario, esto es generalmente así. Después, en general, creo que perjudica a las provincias y que desfinancia el Estado.

Contradiciendo lo que usted dice, el Gobierno salió a aclarar que con esta reforma las economías regionales van a estar mejor...

No sé con cuál de estas medidas, ninguna.

La Casa Rosada afirma que como se pagarán menos impuestos por otro lado las provincias saldrán ganando...

Las rebajas impositivas son escalonadas a cinco años y no van a tener impacto inmediato, mientras el impuesto al vino o el efecto sobre Tierra del Fuego van a ser inmediatos.

En Jujuy y Salta hay mucha preocupación en la industria azucarera y el bioetanol.

También se suma la cuestión del azúcar, claro. O sea que los perjuicios van a ser inmediatos y si hay beneficios, que habrá que ver, van a ir llegando en un plazo de cinco años.

¿Cuál cree que es el espíritu real de esta reforma? ¿Ajustar?

Creo que el objetivo central de esta reforma es bajar los aportes patronales, porque es la medida más significativa en volumen. Esto impactaría en un 1% del producto bruto interno que es mucho, cuando ya hay una situación de déficit previsional. Yo creo que la cadena de acontecimientos es que van a desfinanciar más todavía a la Anses para imponer un cambio en el régimen previsional. De momento ya conocemos que habrá una baja de las jubilaciones con el cambio de la fórmula.

El Gobierno retruca que ahora habrá tres aumentos al año en vez de dos...

La conclusión es que están congelando las jubilaciones en su nivel actual, que tuvieron una caída del 10 por ciento respecto a 2015. Si uno lo mide con la promesa, Macri llega a la presidencia prometiendo el 82% móvil. Ahora está congelando la jubilación de por vida por debajo de lo que era en 2015, cuando decía que había que subirlas.

¿Coincide con Macri en que la reforma laboral es un golpe letal contra “la mafia” de los juicios laborales?

No creo que sea eso. Me parece que lo que están tratando de hacer es empeorar las condiciones de trabajo y bajar los salarios. Van a haber contratos que normalmente se llaman “basura” donde a uno le pagan sin indemnización, sin nada; es como si estuviese a prueba. Las indemnizaciones no van a incluir ni viáticos ni horas extra, lo que quiere decir que te pueden echar y no te pagan nada. Es una reforma para perder salarios y derechos.

¿Qué opinión le merece la detención de Amado Boudou?

Estoy informándome sobre el tema, así que no tengo opinión.

¿A qué atribuye esta ola de detenciones de funcionarios kirchneristas?

Lo que está pasando con la cuestión judicial es que ya no se trata de investigar, probar y castigar a los culpables de algún delito. Se está procediendo a detener por denuncias que ni siquiera están siendo investigadas. Es mediático. Te meten en cana para después ver si lo pueden probar. Hay pérdida absoluta de la independencia de la Justicia.

Si el Gobierno es tan malo como usted dice, ¿por qué ganó tan cómodamente las elecciones?

Depende el lugar: hay lugares donde perdió y otros donde ganó. Hay lugares en donde a la oposición le fue muy bien y hay lugares en donde ganó. A mí me parece que en 2016 se hizo un ajuste muy fuerte y en 2017 largaron la obra pública que habían parado el año pasado, pospusieron los tarifazos, aumento de las naftas, de prepagas, de escuelas privadas, del gas y la luz. Después trataron de igualar los salarios con la inflación para que no haya más pérdida del poder adquisitivo. Es decir, le pusieron algo así como una pausa al ajuste.

Varios dirigentes lanzaron su nombre como un eventual candidato a presidente para 2019, ¿Se imagina dando esa pelea?

No estamos en un momento de candidaturas.