En Salta hay más de 39 mil familias que viven en 639 barrios populares

La situación económica, la falta de trabajo registrado, el déficit habitacional, la falta de oportunidades. Un sinfín de cosas se conjugan para que la gente no llegue a vivir en barrios constituidos, con casas de material, todos los servicios y títulos de propiedad. Lo cierto es que en la provincia de Salta hay 639 barrios populares, donde viven 39.329 familias, de acuerdo al listado del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

La situación económica, la falta de trabajo registrado, el déficit habitacional, la falta de oportunidades. Un sinfín de cosas se conjugan para que la gente no llegue a vivir en barrios constituidos, con casas de material, todos los servicios y títulos de propiedad. Lo cierto es que en la provincia de Salta hay 639 barrios populares, donde viven 39.329 familias, de acuerdo al listado del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

El incremento de barrios populares en el país y, en consecuencia en Salta, se profundizó en las últimas dos décadas, que coincidió con una estrepitosa caída de la economía y la casi nula política de construcción de viviendas en urbanizaciones constituidas. Sumado a esto el aumento de la población. Esto es tan así, que si uno se pone a analizar las cifras RENABAP, se da con que el departamento San Martín, en el norte de la provincia, es el que más familias concentra en barrios populares: 16.088, que viven en 134 villas. Todo esto con la consecuencia que trae llevar a estos lugares educación, salud y seguridad. Por otro lado, es más difícil llegar con transporte y acceso a conexiones de internet.

En la ciudad de Salta, en tanto, de acuerdo a las cifras del ente nacional, hay 58, en las que viven unas 8.835 familias. En tanto, estos números son dinámicos y desde la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Municipalidad de Salta señalan que ellos tienen registrados 53 barrios populares. Los más poblados son Juan Manuel de Rosas con 1.221 (norte) familias, Floresta con 1.155 (este alta) y Gauchito Gil (sudeste) con 504.

El RENABAP define barrio popular como aquel donde viven ocho familias agrupadas y en el que la población no cuenta con el título de propiedad del suelo, es decir, que tienen una irregularidad y no tiene servicios básicos o puede tener uno pero no los otros. La Ley 27.694 declaró la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en estos barrios por el plazo de 2 años desde el 29 de octubre de 2022.

"Por ese motivo, la Municipalidad, crea la Subsecretaria de Integración Socio Urbana, justamente para dar respuestas a los barrios populares y poder tener un área específica para ello, siempre y cuando tengamos el financiamiento nacional, ya que se trata de una ley nacional", precisó el subsecretario de Integración Socio Urbana, Mariano Viramonte.

Al ser consultado por la diferencia en las cifras sobre la cantidad de barrios, explicó: "El listado del RENABAP no significa que no hayan más barrios que tengan esta deficiencia, pero que no estén relevados como barrios populares; como así también en nuestro registro propio puede haber barrios agrupados en una sola zona por presentar las mismas problemáticas. Es una cifra que se va ampliando".

Las obras

El subsecretario detalló que la ley establece que para presentar proyectos y obtener financiamiento se debe contar con un grupo interdisciplinario, conformado por el área social que recorra el territorio para la formulación de proyectos, el área técnica integrada por arquitectos e ingenieros.

"Todo depende de la magnitud del proyecto y el trabajo debe ser transversal. Trabajar en un proyecto no es fácil. Los barrios necesitan meses de trabajo", sostuvo.

Mencionó que en la ciudad de Salta hay barrios que tienen la misma problemática y son agrupados en base a esto. "En la zona norte tengo barrios en el margen de las vías: Universitario, Divino Niño, 1º de Mayo, Unión, Los Piletones, Juan Manuel de Rosas. Este último, al lado del río, era inundable, pero se hicieron las defensas y dejó de serlo. Eso me posibilita poder hacer el proyecto de agua potable, cloaca y electricidad. Los otros barrios comparten un mismo problema y si hacemos un proyecto lo hacemos completo".

Lugares para intervenir en la ciudad

Al ser consultado sobre cuáles son los barrios con problemas más complejos de la ciudad, Viramonte señaló que "son aquellos en los que no puedo intervenir aún, por ley o porque se superponen distintas reglamentaciones. Por ejemplo, en Floresta es posible urbanizar y llevar servicios a la parte baja, pero a ARA San Juan no tengo como llevarle la luz".

San Javier, en la zona del vertedero, es la parte más baja de la ciudad y donde confluye toda la red cloacal es uno de los lugares más vulnerables e inundables al igual que Israel y La Laguna. Esta situación ya se vio en las constantes lluvias del verano pasado, donde estos vecinos quedaron bajo en agua en varias oportunidades.

"Estamos trabajando para poder recibir financiamiento nacional y nos abocamos a los proyectos madre que son los que posibilitarán poder dar solución hasta llegar a un cordón cuneta y vereda pero antes se tienen que resolver los problemas de fondo", finalizó Viramonte.