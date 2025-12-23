Cerrillos: Ramiro Vallejo Martorell asumió como intendente interino hasta el 12 de enero

A los veinte días del mes de diciembre de 2025, el presidente del Concejo Deliberante de Cerrillos, Ramiro Vallejo Martorell, asumió formalmente como intendente interino del municipio. La medida se adoptó en cumplimiento de lo establecido en los artículos 149° y 150° de la Ley Provincial N° 7.524, que regulan los mecanismos de reemplazo ante la ausencia temporal del jefe comunal.

Según lo dispuesto por la normativa, el titular del Concejo Deliberante debe asumir de manera transitoria el Departamento Ejecutivo Municipal cuando el intendente se encuentra con licencia, impedimento o ausencia temporal, con el objetivo de garantizar la continuidad del gobierno local y el normal funcionamiento institucional.

El período de interinato se extenderá desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026, inclusive. Durante ese lapso, Vallejo Martorell estará al frente del Ejecutivo municipal, mientras se mantiene el esquema institucional previsto por la ley.

En paralelo, y como consecuencia de este corrimiento de funciones, Celeste Corimayo fue designada como presidenta interina del Concejo Deliberante de Cerrillos. Ambos ejercerán sus cargos durante el mismo período establecido para el interinato en el Ejecutivo.

Las designaciones se encuadran en el marco legal vigente y buscan asegurar la continuidad administrativa y política del municipio durante el receso estival.

