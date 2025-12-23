Roban 16 millones de pesos en Embarcación

Un grupo de delincuentes sorpresivamente ingresaron a un depósito de una empresa agropecuaria, o de elementos para esa actividad, cuyos propietarios poco después denunciaron la sustracción de más de 16 millones de pesos, que se hallaban en una de sus oficinas.

La denuncia radicada en la localidad de Embarcación, población perteneciente al departamento San Martín señala que los delincuentes se robaron el dinero de los sueldos de los empleados de la empresa propietaria.

En la queja penal se señala que tres sujetos reventaron el portón del frente del depósito, ubicados en calle 24 de Septiembre entre Vuistaz y Buenos Aires, de la citada localidad norteña, ingresaron directamente donde estaba el dinero para el pago a los empleados y se llevaron la totalidad del dinero en apenas unos minutos, informaron las fuentes.

Por el momento no se informó sobre detenciones o pistas sobre los delincuentes, quienes al parecer sabían perfectamente los movimientos del lugar.

Un total de 16.200.000 de pesos en efectivo fue lo sustraído. Trabaja Criminalística y la Brigada de Investigaciones.