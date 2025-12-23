PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
23 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

robo en Embarcación
Hantavirus
Bolivia
Presupuesto 2026
Presupuesto 2026
Emilia Orozco
Coparticipación Federal
Pozo de Aguas del Norte
Ley de Glaciares
Fiestas de Fin de Año
robo en Embarcación
Hantavirus
Bolivia
Presupuesto 2026
Presupuesto 2026
Emilia Orozco
Coparticipación Federal
Pozo de Aguas del Norte
Ley de Glaciares
Fiestas de Fin de Año

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Roban 16 millones de pesos en Embarcación

Tres sujetos se alzaron con los sueldos de una empresa privada.
Martes, 23 de diciembre de 2025 01:18
El lugar del golpe millonario. Foto: gentileza
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un grupo de delincuentes sorpresivamente ingresaron a un depósito de una empresa agropecuaria, o de elementos para esa actividad, cuyos propietarios poco después denunciaron la sustracción de más de 16 millones de pesos, que se hallaban en una de sus oficinas.

La denuncia radicada en la localidad de Embarcación, población perteneciente al departamento San Martín señala que los delincuentes se robaron el dinero de los sueldos de los empleados de la empresa propietaria.

En la queja penal se señala que tres sujetos reventaron el portón del frente del depósito, ubicados en calle 24 de Septiembre entre Vuistaz y Buenos Aires, de la citada localidad norteña, ingresaron directamente donde estaba el dinero para el pago a los empleados y se llevaron la totalidad del dinero en apenas unos minutos, informaron las fuentes.

Por el momento no se informó sobre detenciones o pistas sobre los delincuentes, quienes al parecer sabían perfectamente los movimientos del lugar.

Un total de 16.200.000 de pesos en efectivo fue lo sustraído. Trabaja Criminalística y la Brigada de Investigaciones.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD