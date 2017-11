Infernales le ganó a Pampas y volvió a la cima

La franquicia de Popeye tiene once puntos, uno por delante del conjunto de Atléticos y dos por encima de Águilas. Falcons, en la zona Sur, ya clasificó.

La semana pasada, los amantes del béisbol a nivel mundial disfrutaron de la final en la postemporada de las Grandes Ligas, donde los Astros de Houston se quedaron con la serie ante los Dodgers de Los Ángeles y mientras el deporte de los peloteros comienza a bajar sus persianas en cada continente, la reciente creada Liga Argentina está en su punto más alto, especialmente en Salta. El domingo Infernales venció a Pampas y se quedó con la cima de la zona Norte, pero sus escoltas le pisan los talones.

La franquicia de Popeye dio vuelta un juego que estaba en manos del equipo que representa a Atléticos, pero se recuperó rápidamente y anotó cinco carreras en diferentes entradas para dar vuelta el marcador y quedarse con la victoria.

Pampas sufrió su segunda caída en 24 horas, ya que el día anterior había perdido con Las Águilas en la casa de Cachorros por 3 a 2.

En ese juego, los verdes también estaban al frente a través de una anotación en el cuarto inning, pero el tricolor lo dio vuelta en la sexta entrada y tras una breve igualdad parcial del conjunto de la zona norte de esta capital, los del sur llegaron a la victoria en el último período.

Está para cualquiera

Con los mencionados resultados del fin de semana, el primer lugar del torneo puede quedar en manos de cualquiera de los tres equipos.

Hoy Infernales es el mejor ubicado con once puntos, producto de igual cantidad de victorias (los equipos suman de a un punto por partido ganado), mientras que acumula ocho derrotas. Además, tiene un partido menos que sus seguidores.

Pampas, en tanto, tiene diez victorias y la misma cantidad de caídas, mientras que Las Águilas suman nueve triunfos y unidades y once encuentros perdidos.

Cabe destacar que este último conjunto tuvo un mal inicio y de a poco se fue acomodando, hasta quedar a dos encuentros de la franquicia de Popeye.

Falcons, el mejor

En Córdoba, la zona Sur es más despareja que la de estas tierras, porque Falcons ya está clasificado a la postemporada, tras una suma de 17 triunfos y solo dos derrotas.

Este fin de semana ese equipo, franquicia de Dolphins, le ganó a Cóndores por 12 a 9 y días atrás había festejado ante Pumas tras vencerlo por 10 a 4.

Sus rivales están muy por debajo de Falcons, debido a que Cóndores de Arias tiene diez partidos ganados y la misma cantidad de perdidos. Pumas cierra el grupo con solo dos triunfos y 17 derrotas.

Se vienen las interzonas en Salta

Este fin de semana se jugará un béisbol de alto nivel en Salta, ya que serán los interzonales entre equipos de la zona Sur contra los de la zona Norte. El viernes Pumas se medirá a Infernales, Falcons vs. Águilas y Cóndores-Pampas. El sábado: Falcons vs. Pampas, Pumas ante Águilas y Cóndores-Infernales. El domingo: Pumas ante Pampas, Infernales vs. Falcons y Águilas - Cóndores.

Zona Norte

Equipo PJ PG PP Pts.

Infernales 19 11 8 11

Pampas 20 10 10 10

Águilas 20 9 11 9



Zona Sur

Equipo PJ PG PP Pts.

Falcons 19 17 2 17

Cóndores 20 10 10 10

Pumas 19 2 17 2