Cristina Kirchner, en Comodoro Py: ”No me voy a prestar a esta ficción de jueces”

La expresidenta Cristina Kirchner se presentó en los Tribunales Federales de Retiro para prestar declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini y pidió sobreseimiento en el caso Hotesur.

La expresidenta ingresó a las 8.50 al edificio judicial, citada por el juez en el marco de la causa por la cual se la investiga a raíz del alquiler de plazas hoteleras a manos de empresas del detenido Lázaro Baéz. “No me pienso prestar a esta ficción de jueces que te leen tus derechos pero que luego no los aplican, lo mismo para los fiscales. No hay estado de derecho en la Argentina y quiero dejar constancia de esto en la causa”, se quejó la ex mandataria.

En una indagatoria breve de tan solo 20 minutos, la ex mandataria no quiso ni que el juez le leyera los cargos o imputaciones, algo que se hace siempre al comenzar el acto de defensa.

La ex presidente estuvo apenas unos 25 minutos en los Tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el juez Julián Ercolini por la causa Hotesur. Sin embargo, se negó a declarar y entregó al magistrado un escrito.

En una visita exprés, la ex mandataria se presentó en los tribunales para brindar su testimonio en el caso que la investiga por supuesto lavado de dinero. La mira está puesta en supuestos falsos alquileres de plazas hoteleras a la familia presidencial.

En el escrito, Cristina Kirchner alegó que ya había sido anteriormente sobreseída por los delitos que se le imputan en esta causa y volvió a denunciar una persecución política.

“Indudablemente, ningún razonamiento puede explicar semejante incoherencia, la cual solo resulta entendible en el marco de una inédita y grotesca campaña de persecución política, mediática y judicial que no registra antecedentes similares, al menos en tiempos democráticos”, afirmó en el texto.

La ex Presidente está acusada de lavar dinero procedente de supuestos sobornos de contratistas de obra pública, como el empresario Lázaro Báez, a través de la simulación de alquileres de habitaciones de hotel por parte de la empresa Hotesur.