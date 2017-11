El papa Francisco encabeza un encuentro para promover el desarme nuclear

Francisco recibirá a políticos, académicos y organizaciones no gubernamentales de una veintena de países, en el marco del evento "Perspectivas para un mundo libre de armas nucleares y para el desarme integral".

El papa Francisco encabezará mañana y el sábado un encuentro en El Vaticano junto a once premios Nobel de la Paz y representantes de las principales potencias destinado a promover el desarme nuclear a nivel mundial.

El Pontífice recibirá mañana a políticos, académicos y organizaciones no gubernamentales de una veintena de países, en el marco del evento "Perspectivas para un mundo libre de armas nucleares y para el desarme integral", que organiza el Dicasterio (ministerio papal) de Desarrollo Humano Integral.

La convocatoria de Jorge Bergoglio a los once premios Nobel de la Paz, incluido el argentino Adolfo Pérez Esquivel, se da en medio de tensiones a nivel mundial con las amenazas mutuas entre Estados Unidos y Corea del Norte.

De todos modos, esta semana el vocero vaticano Greg Burke anunció a medios acreditados ante la Santa Sede que "de ningún modo" la convocatoria al encuentro puede ser vista como una mediación del Vaticano en ese conflicto, sino que tiene un alcance global.

En esa línea, en septiembre, el secretario del dicasterio organizador, monseñor Bruno Marie Duffé, destacó, en la Conferencia de la Agencia Internacional para la Energía Atómica celebrada en Viena, la importancia de la "responsabilidad moral de los Estados" y el reto de una "estrategia común de diálogo" en este campo.

En ese contexto, la reunión en la que Francisco hablará mañana a las 12 locales (8 de Argentina) es el primer encuentro global sobre el desarme atómico tras la aprobación del "Tratado para la prohibición de las armas nucleares" firmado por 122 países en Nueva York el pasado 7 de julio.

Argentina y El Vaticano fueron dos de los países que firmaron el acuerdo, que fue rechazado por las potencias que poseen armas nucleares, como Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, China, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel.

Además del Pontífice, participaran también representantes de la sociedad civil, incluida la japonesa Masako Wada, sobreviviente a la bomba atómica de Nagasaki.

También serán parte del evento, entre otros, Rose Gottemoeller, vicesecretaria general de la OTAN; la Alta Representante de las Naciones Unidas para la Oficina de Asuntos de Desarme, Izumi Nakamitsu, y expertos y representantes de Israel, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido.

En marzo pasado, en un mensaje a las Naciones Unidas, el Papa aseguró que "el objetivo final de eliminar totalmente las armas nucleares es un desafío y un imperativo moral y humanitario".