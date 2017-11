Temporal: un hombre murió tras ser arrastrado por el agua 

Un hombre de 66 años oriundo de la localidad de Aguaray fue encontrado sin vida cerca de las cuatro de la madrugada de hoy, a una distancia de unos 10 kilómetros al este del lugar donde había sido arrastrado por la correntada de un arroyo, cuando intentaba cruzar hacia el barrio Oleoducto de esa localidad norteña.

Lo sucedido con el infortunado poblador da cuenta de la torrencial tormenta que se abatió sobre todo el norte de la provincia y que dejó a varias familias evacuadas, entre ellas una del paraje Yariguarenda; otras a pesar del riesgo que corrían no quisieron retirarse de sus casas por temor a los robos.

La fuerte tormenta comenzó a las 21 y durante tres horas cayeron aproximadamente 140 milímetros; si bien en horas de la madrugada amainó, no dejó de llover hasta las 7 de hoy. La tormenta también hizo colapsar una colectora de líquidos cloacales en la zona sur en Tartagal.

El poblador de Aguaray fue identificado por la policía como Oscar Velastiquí de 66 años de edad, quien a bordo de un vehículo Chevrolet Corsa trató de cruzar un arroyo; pero al parecer al ver que la correntada se llevaba el rodado quiso salir del habitáculo, pero igual fue arrastrado por la fuerte correntada. Su cuerpo fue localizado varias horas más tarde por bomberos y personal policial de la localidad que debieron trabajar bajo una tormenta de gran intensidad que hacía varios años que en la zona no se registraba. El auto había quedado a unas cuadras del lugar donde fue arrastrado, totalmente destrozado.