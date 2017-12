Legisladores comunales ya están en funciones

Antes de terminar el 2017, Rosario de la Frontera se presta a vivir un nuevo año lleno de expectativas para la comunidad. Tras un período repleto de controversias y problemas que no beneficiaban en nada a los vecinos, a los viejos concejales les llegó su fecha de vencimiento. Muchas fueron las quejan que reflejaron dos años de peleas, discusiones e intereses políticos que no pareció aportar mayores soluciones a las grandes necesidades de los habitantes de la tierra rosarina.

En la tarde del domingo, con la presencia de legisladores provinciales y autoridades municipales, el edificio ubicado en Las Carretas y Figueroa Alcorta, renovó la mayoría de caras. Rafael Núñez, Gonzalo Fernández, Cristina Elías, Valeria Orozco, Eliana Otero y Luis Calderón son los nuevos mientras que Luciano Elvira, Hugo Nogales y Federico Gil recibieron el apoyo para dos años más en la gestión.

Quien tomó la palabra tras ser confirmado como presidente del cuerpo fue Rafael Núñez, reconocido periodista y ex árbitro de fútbol. " Es un día muy importante. Quiero expresarles el orgullo que siento por la confianza que me depositaron mis pares en presidir este cuerpo. Estoy convencido en llevar adelante este gran desafío político y quiero ponerme a entera disposición de los vecinos y todo lo que sea necesario para acompañar esta gestión que me toca desempeñar en forma conjunta con el señor intendente, sin intención de banderías políticas para lograr el bienestar de los rosarinos", expresó luego.

Gonzalo Fernández es el concejal más joven y con 31 años es la primera vez que incursiona en el plano político. "Tenemos una responsabilidad muy grande que nos dio la gente. Considero que los jóvenes tienen que tomar un rol fundamental a largo plazo. Ellos están para hacerse cargo del futuro que se nos avecina. Tengo fe que haya una madurez política y trabajemos todos juntos para Rosario, cosa que se viene postergando hace muchos años. No podemos pensar en sacar provecho personal y no en el pueblo quien nos dio la confianza", sostuvo el edil quien se desempeñaba como jugador e instructor de golf.

Tras un cuarto intermedio el intendente, Gustavo Solís, dijo: "Hoy es un día que va a quedar en la historia. Con nuevas caras, algunos que repiten y otros que vuelven. Hay mucha diversidad y una particularidad que es tener tres mujeres en las filas, eso es algo muy importante ya que la mujer cumple un rol fundamental en la sociedad", destacó Solís.

Se renueva la esperanza

“Siempre que hay una renovación que genera una nueva expectativa. Ojalá sea en beneficio de la gente. En dos años de gobierno que llevamos veo que en muchos lugares se pone en agenda la discusión política pero nunca ponemos por delante los problemas de la gente y las soluciones que tenemos que brindar”, dijo el intendente.