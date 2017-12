Ya llovió un tercio de lo esperado para diciembre

Los salteños comenzaron ayer el día pasados por agua. De un momento a otro el cielo se puso negro, bajó la temperatura y se desató una fuerte lluvia, que fue en muchos momentos persistente.

Desde el Servicio Meteorológico, con asiento en el aeropuerto Martín Miguel de Gemes, señalaron que ayer, entre las 8.50 y las 12.30 llovieron 18 milímetros, con intensidad variada. El tema es que ya en la tarde volvió a salir el sol y se despejó el cielo.

En tanto, desde el Servicio detallaron la cantidad de lluvia que cayó en los primeros 11 días de diciembre: el domingo 3 llovieron 24,1 milímetros, el lunes 4 cayeron 5,7 milímetros, el sábado 9 llovieron 2,5 milímetros y ayer 18 milímetros. Esa suma da 50 milímetros.

A los trabajadores de la estación meteorológica les llamó la atención que ya hayan caído 50 milímetros, o sea un tercio de la media para este mes, que son 138,9. "A este ritmo superaremos la media para diciembre", aseguraron los meteorólogos.

Promedios de lluvia

Hay que tener en cuenta que el mes pasado fue bastante seco, si se tienen en cuenta los números. Los primeros 10 días de noviembre llovió en toda la región, pero en los días siguientes solo se registraron lloviznas débiles.

Teniendo en cuenta las estadísticas y mediciones de años anteriores, exceptuando noviembre de 2016, en la región se registra un promedio de 120 milímetros de lluvia este mes. Este noviembre, sin embargo, se convirtió en un mes seco después del 10.

Fue tan poca el agua que cayó que los miembros de los organismos de respuesta rápida estaban preocupados porque seguían ocurriendo incendios de pastizales por el fuerte calor y el ambiente seco.

Sin incidentes

Desde Prevención y Emergencia de la Municipalidad, Nicolás Kripper señaló que no tuvieron reportes de mayores incidentes. Al tiempo que contó que en barrio 14 de Mayo sí tuvieron calles anegadas y en barrio Constitución se colmataron algunos pozos negros.

El temporal alcanzó a extensas zonas del Valle de Lerma, especialmente a Guachipas y La Viña; y en zona norte, camino a La Caldera.

Por el fuerte aguacero se aconsejaba circular con precaución por las rutas 26, 21, 68, 51 y Circunvalación Oeste, donde la visibilidad se redujo considerablemente y se presentaron desbordes de agua de las banquinas a la ruta.

El Servicio Meteorológico informó que para hoy se espera tiempo caluroso, inestable con probabilidad de tormentas. La mínima estimada está en los 15 grados y con el correr de las horas comenzará a subir la temperatura hasta ubicarse en una máxima de 29 grados.

Se les llovió la oficina y hay miedo

Ayer por la mañana la tormenta que cayó en la ciudad, y que en algunos momentos fue intensa, causó estragos. La peor parte se la llevaron los trabajadores de una oficina de la Municipalidad de Salta.

“Somos 10 inspectores en esa oficina y se llovió todo”, señaló una persona que se comunicó con esta redacción. El hombre hablaba del edificio ubicado en calle Vicente López 428.

Desde temprano comenzaron a circular fotos y videos de esta oficina, donde se ve cómo filtra el agua de los techos y cae sobre el mobiliario. También se observan cables que están muy cerca del agua.

Este trabajador, que no reveló su identidad, se mostró muy angustiado y contó que “siempre que llueve se inunda. Ya les dijimos que arreglen y no hacen nada. Se corta hasta la luz y no dan solución”, señaló.

Además, se mostró temeroso: “Si vuelve a llover el techo se va a caer”.

Consultado sobre si realizaron alguna presentación formal por las condiciones en las que está ese edificio, dijo que “no tomamos medidas porque después nos separan del cargo”.

También se encargó de señalar que no tienen apoyo de los gremios, que miran para otro lado y no ven las condiciones en las que trabaja las gente.

Desmentida

Ayer también circuló la versión de que un trabajador de la Subsecretaría de Tránsito municipal se habría electrocutado porque se llovió la oficina en la que trabaja; sin embargo, desde la cuenta de Twitter de esa dependencia comunal se desmintió: “Es absolutamente mentira lo que están informando algunos medios, de una persona electrocutada en Tránsito”.