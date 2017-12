La "Locomotora" Oliveras visitó al intendente Solís

La presencia dejó con la boca abierta a más de uno y no es para menos. Hospedada en un reconocido hotel de la Ciudad Termal, Alejandra Oliveras llegó a Rosario de la Frontera y visita Salta después de una década. Si bien en la actualidad se entrena para defender nuevamente su título mundial, el objetivo de su estadía está relacionada con una charla motivacional que dará en los próximos días, por la que también recorrerá gran parte del país.

En las primeras horas de su arribo, la jujeña mantuvo una reunión con el intendente Solís en el edificio municipal y confirmó que estará presente en la entrega de premios de la fiesta del deporte en el que se homenajeará a los grandes valores destacados de este año. En diálogo con los medios, la pentacampeona invitó a toda la comunidad a la charla que se realizará el próximo viernes, con horario y lugar a confirmar.

"Estoy muy contenta y agradecida con la gente por el lindo recibimiento que me dieron. Es hermoso este lugar, no lo conocía, hace 10 años que no venía a Salta. Este viernes vamos a dar una charla motivacional para toda la ciudad y aquellos que quieran venir. No es solamente para los amantes del boxeo sino también para todos aquellos chicos que están actualmente en la calle, perdidos y en la oscuridad. Sería muy bueno que practiquen este deporte, que dejen el alcohol, las drogas, ya que mediante el box pueden ser los campeones de mañana. Rosario de la Frontera puede tener un campeón del mundo y puede salir de este encuentro que vamos a tener", subrayó la Locomotora, como popularmente se la conoce.

Contra la violencia

Asimismo, Oliveras invitó a todas las mujeres ya que es una deportista que lleva la bandera contra la violencia. "Estoy luchando contra la violencia de género diciéndole a las mujeres que aprendan a defenderse, que se cuiden, que vayan al gimnasio, que se quieran. De esa manera no se va a permitir que les hagan daño. Esta charla motivacional va a ser para todas las edades, ya sea el papá, la mamá, los hijos, la abuela y todo el que quiera venir a conocer a la campeona. Se van a poder sacar una foto conmigo y con los 5 cinturones que traje", agregó.

Cabe destacar que la boxeadora, que nació en Jujuy hace 39 años, es la primera mujer en alcanzar cuatro títulos mundiales en las categorías supergallo (CMB), ligero (AMB), pluma (OMB) y superligero (CMB), lo que la llevó a ser parte de los Récord Guinness, y ahora consiguió el superpluma de la WPC World para llegar a cinco campeonatos.