Los que Cantan y Javier Aparicio, le aportan frescura al canto popular

Salta, bendita tierra de cantores, músicos y poetas, una combinación perfecta del folclore. Este género musical nos representa en cada rincón del planeta. Siempre ocuparon un lugar de privilegio en la vitrina nacional e internacional. La lista es interminable pero lo importante es que el árbol jamás dejará de ofrecer sus frutos. El legado del folclore prosigue y el talento es hereditario en esta tierra de Güemes. La fuerza de la juventud penetra por los caminos más sinuosos y su marcha no se detiene hasta alcanzar el objetivo.

Es el caso del grupo Los que Cantan, una propuesta alentadora, con jóvenes que ya recogieron sobrada experiencia en anteriores desafíos musicales. También está orientada al solista Javier Aparicio, quien va encontrando respuestas favorables dentro del circuito folclórico.

Ambas propuestas despedirán mañana jueves el año, en distintos sectores de la capital salteña.

El grupo folclórico Los que Cantan despedirá el 2017 cantando en el corredor de la Balcarce, más precisamente en la peña La Linda, junto al solista Milton Antonini. La cita será mañana a partir de las 22.

“Ya fuimos confirmados para el Festival Mayor de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba, el 12 de enero de 2018. Será la noche del Chaqueño Palavecino, El Indio Lucio Rojas, entre otros. La verdad que será una inmejorable oportunidad para mostrarnos al país. Venimos trabajando duro, así que creo que estamos en un buen momento para exhibir nuestra propuesta musical”, aseguró Fernando “Zurdo” Borjas.

“En apenas casi 2 años de formación hemos recorrido el noroeste argentino, las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Jujuy, La Rioja, además de Formosa y Santa Fe. El saldo es netamente positivo, la respuesta del público nos alienta a seguir apostando fuerte en esta bella profesión”, dijo José López Macías.

El trío se completa con Miguel Padilla, quien sostuvo “Contamos con dos materiales audiovisuales en nuestro canal de YouTube, el primero un videoclip de la chacarera Soy de Salta, mostrando los paisajes más relevantes de la provincia; el segundo es un videoliryc de la canción Qué sabes tu de mi, que es de nuestra autoria. El primer trabajo discográfico se encuentra en todas las plataformas digitales (Spotify, Itunes, etc) y también disponible en las principales disquerías del país”.

“Pretendemos llegar al público por medio de canciones propias, las cuales reflejan la vida misma. Historias cotidianas y personajes habituales son la fuente de inspiración para las letras, adornadas con melodías sencillas al oído de la gente. Así también en el repertorio pueden encontrarse versiones de temas populares a nuestro estilo”, aseveró López Macías.

Padilla se destaca por su versatilidad y dulzura a la hora de cantar, además ejecuta guitarra y charango. A su vez es autor y compositor de varias canciones que fueron interpretadas por diferentes conjuntos y solistas del medio, entre ellosLos Nocheros.

Borjas es uno de los músicos más talentosos de la provincia, quien ha trabajado ya con grandes figuras a nivel nacional. Fue integrante del grupo Pujllay.

La voz de López Macías le da gusto muy particular a esta interesante propuesta salteña.