“Tras la muerte de mi hijo solo recibí mentiras”

“Yo ya no quiero más minutos de vida, pero me mantengo solo para ver que la justicia les llegue a quien o quienes dejaron morir a mi hijo de solo siete años”, dijo Orlando Paz para recordar su caso, que ya lleva tres años en los tribunales sin respuesta alguna.

Paz, un extrabajador de Vialidad Nacional, inspector de obras viales, dijo en llanto: “Yo vendí una finca y una casa en Embarcación para pagar una cirugía reconstructiva que se iba a realizar en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Mi pequeño hijo se enfermó de bronquitis en Apolinario Saravia y como en el interior no hay nada, lo derivaron al Nuevo Hospital de esta capital”.

El niño ingresó el 19 de septiembre de 2015 y falleció el 9 de diciembre de ese año.

“Durante todo ese tiempo o gran parte de él tuve que dormir en una silla o banca del hospital. De sus dolencias respiratorias se había curado, pero no de una grave lesión en su pie que apareció de la noche a la mañana y que nadie quiso explicar qué accidente sufrió. Desde entonces, desde el momento mismo que denuncié estos hechos, las cosas cambiaron para el tratamiento de mi hijo y el trato con mi persona”, aseguró.

Paz recordó: “Me corrían de los pasillos, no atendían mis pedidos y traspapelaron la historia clínica e incluso la historia clínica de la derivación desde Apolinario Saravia a Salta. Eso me lleva a pensar que mataron a mi hijo o lo dejaron morir, de a poco”.

“Fueron tres meses desesperantes de mi vida”, afirmó.

“Pruebas creadas”

“En tres años fuimos descubriendo junto a mi abogado José García Teseyra que fueron incorporando al expediente penal pruebas creadas, como ser la autopsia al cuerpo de mi hijo, que jamás se realizó, porque yo lo tuve en brazos hasta su sepultura”.

“Tampoco fue el médico forense como dicen ahora. Nunca estuvo presente y así infinidad de cosas que son un burdo manejo de mentiras”, aseveró.

“Hoy solo falta que se roben el cuerpo de mi hijo, al que le construí un nicho, porque querían sí o sí enviarlo a la tierra. Mi dolor es infinito, pero voy a esperar justicia o me voy a cremar frente a la Catedral”, sentenció.

La denuncia

Paz -denunció- vive un verdadero tormento por la muerte de su hijo Jesús Nazareno Paz.

“El chiquito llegó bien a Salta y no solo no lo saque sano, sino sin vida”, expresó.

La historia comienza en los días previos a la muerte del menor, cuando Paz mantuvo una discusión con el médico que estaba tratando a su hijo, discusión que toma relevancia luego del desenlace.

“A mí me quedaron dudas, por eso exijo justicia, porque antes del triste final de mi niño el médico discutió conmigo y desde ese momento el chiquito no estuvo bien. Me hicieron perder la criatura porque no lo atendieron como correspondía, no les gustaron mis exigencias y lo dejaron morir”.

A fines de septiembre llegaron a Salta provenientes de Apolinario Saravia: habían recibido la derivación para trasladar al menor a esta capital. “Del hospital de Saravia lo trajimos al Materno Infantil. Derivado con un cuadro de deshidratación y fiebre. Acá nos dijeron que tenía neumonía y lo llevaron a terapia”, recordó.

En esa primera jornada Orlando Paz y su, hasta entonces, mujer no pudieron ver a su hijo. “Recién lo vimos al día siguiente, ahí noté que uno de sus pies estaba hinchado y de color negro. Pregunte qué había pasado y me dijeron que así había ingresado, cuando no fue así”, contó.

No lo curaron

Según el denunciante, el médico en varias oportunidades “se negó a atender sus reclamos por la salud de mi niño”. Ante la desesperación, el hombre decidió denunciar esa situación. “El niño estaba perfectamente bien, tuve que discutir con el médico, hacer denuncias para que todo termine con una muerte. Desde el juzgado me habían pedido un informe de salud por semana y el doctor se negó a dármelo. Si bien hay gente que se portó muy bien, este señor y otra doctora no lo hicieron”, dijo Paz completamente contrariado.