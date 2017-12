VIDEO: La estupidez humana no tiene límites y a un youtuber casi le cuesta la vida

¿La gente hace cualquier cosa por un par de clicks? Sin duda. El último ejemplo de la estupidez extrema nos llega cortesía del youtuber inglés Jay Swingler, del canal TGFBro, donde hacen bromas elaboradas y también bastante absurdas.

La pavada del día fue meter la cabeza en un microondas y agregarle cemento fresco. Tranquilos: Se puso una bolsa con un tubo para poder respirar. El video se llama “I cemented my head in a microwave and emergency services cameà (nearly died)” (Cementé mi cabeza en un microondas y los servicios de emergencia vinieron -y casi muero-”). Sí, tuvieron que ir a rescatarlo luego de sumergir la cabeza en cemento.