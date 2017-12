Gallardo recupera a Lollo, quien hara su primera pretemporada

Al mismo tiempo Larrondo, quien jugó poco y nada desde que llegó al millo, no tendrá descanso para llegar a la pretemporada, al igual que Mora.

Luciano Lollo, defensor de River Plate, realizará por primera vez una pretemporada sin lesiones y con el resto del plantel, luego de afrontar dos operaciones en el dedo gordo de ambos pies en el último año y medio.

Lollo fue operado en Racing por una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo en marzo de 2016 y no tuvo una buena recuperación, lo que le causó una lesión denominada ‘Hallux rigidus” que posteriormente obligó a nuevas operaciones que sólo le permitieron jugar 9 partidos.

El cordobés arribó a River lesionado y no pudo hacer la pretemporada de manera normal de julio del 2016 en Orlando y tras una larga recuperación tuvo que volver a ser operado del mismo dedo por lo que la pretemporada del verano de 2017 la volvió a realizar con tareas diferenciadas.

De este modo, Lollo, recién jugó su primer partido oficial el 23 de mayo del 2017 ante Unión completando ese semestre los únicos partidos que disputó con la casaca de River; 5 por el torneo local y 4 por la Libertadores con 675 minutos en cancha.

Durante la pretemporada de invierno de este año volvieron las molestias, esta vez en el dedo gordo del pie derecho, y luego de varios intentos por evitar una nueva operación decidieron llevarlo al quirófano en setiembre de la que recibió el alta médica el mes pasado.

Lollo por quien River pagó 3,5 millones de dólares había tenido dos muy buenas temporadas en Racing donde fue campeón jugando entre 2014 y 2015 cerca de 60 partidos, pero la lesión que sufrió en el partido de Copa Libertadores frente a Boca sólo le permitió jugar 10 partidos en dos años.

Asimismo, otro de los jugadores que llegó a River a mediados de 2016 en recuperación fue Marcelo Larrondo, quien no se tomará descanso este mes para poder completar rutinas de entrenamientos que le permitan hacer la pretemporada con chances de tener contacto con la pelota.

El exdelantero de Rosario Central se hizo el mes pasado una nueva artroscopia en la rodilla derecha sumando la cuarta intervención en dos años y recién la primera semana de diciembre volvió a hacer tareas de campo livianas y se calcula que recién tendrá el alta a mediados de enero.

De este modo, el jugador millonario padeció 7 lesiones que obligaron a que juegue solamente 455 minutos oficiales en 14 encuentros, apenas cuatro como titular, entre el torneo local y la Copa Libertadores.

Por último, el otro jugador que tampoco tendrá vacaciones es Rodrigo Mora, operado de la cadera en junio de este año, quien inició las primera tareas de campo este mes y seguirá con los doble turno durante diciembre para poder intensificar los trabajos de recuperación.

Por último, el plantel tendrá vacaciones hasta el 2 de enero y luego viajará a Miami para realizar la pretemporada hasta el 17 de ese mes cuando regrese a Buenos Aires para la etapa final que incluye un amistoso de verano ante Boca con sede y fecha a confirmar.

River por su parte tiene previstos dos amistosos en la estadía en Miami aprovechando que algunos equipos están allí y ya se confirmó uno ante el América de Cali y se espera por otro más ante alguno de los equipos locales de la liga norteamericana.