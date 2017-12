"Las necesidades de los jubilados son urgentes, no pueden esperar un bono", dijo Mirtha Legrand

La diva televisiva Mirtha Legrand criticó las reformas legislativas que impulsa el Gobierno nacional para los jubilados, al considerar que "sus necesidades son urgentes, no pueden esperar un bono", al tiempo que estimó que "es muy probable que al presidente (Mauricio) Macri lo asesore un monje negro".

"Vimos postales de un país que no queremos que se repitan", señaló la conductora sobre el enfrentamiento entre civiles y gendarmes frente al Congreso.

En charla con DiarioShow.com, la "Chiqui" Legrand expuso su visión de todos los temas que permanecen siempre cercanos a su pasión y que, muchas veces, la clase política elude tocar, desarrollar, exponer, por temor, desapego o desconocimiento.

"Hemos vivido en las últimas horas las postales de un país que no queremos que se vuelvan a reiterar. La reforma previsional y el cuadro de situación de los jubilados son temas que nos preocupan y por el que debe de haber una consideración muy especial. Las medidas que se toman, reitero, deben ser motivo de riguroso análisis. No piensan (los funcionarios) cómo determinadas medidas repercuten en la estructura general de la población y esto, por consiguiente, deja un balance totalmente desfavorable para todos", destacó.

En ese sentido, sobre los jubilados, tuvo el siguiente correlato en la charla: "Se piensa que con el bono (en marzo) y con cierto beneficio que se establecería a partir de junio, la situación cambiará para ellos de la noche a la mañana".

Y se pregunto "¿Cómo puede un jubilado esperar una mejora en plazos que para ellos las exigencias de los tiempos y del reloj siempre son urgentes? El jubilado no puede demorar su atención, la compra de remedios carísimos, su necesidad de subsistencia y alimentación. Las necesidades para ellos son vitales y urgentes.No dependen de los plazos y de las expresiones de buena voluntad.Dependen de su ciclo biológico y no es precisamente el de una persona joven o de mediana edad".

También admitió: "Es muy probable que a Macri lo asesore un monje negro. Debería contar con gente que le haga ver la realidad tal como es. Y si no reparemos en lo que sucedió con los aumentazos que se dieron y con los que van a venir. Tarifazos que la población no puede solventar desde sus propios ingresos".

El balance

Según su propia evaluación, este ha sido "un año brillante".

"Soy consciente que me he convertido, con el paso de los años, en un referente de muchos sectores de la población. Y esto lo asumo con una enorme responsabilidad", acotó.

Consultada sobre los premios "Tato", donde tenía cinco nominaciones pero no obtuvo ninguna, admitió "Me dejó un sabor amargo, fui ninguneada y realmente me arrepiento de haber asistido. Siempre asisto a todos los eventos, eligiendo la mejor ropa, el mejor peinado y maquillaje. Todo esto significa un enorme esfuerzo".

Mirtha confirmó que la llamó Marley (conductor de los premios Tato) y que le dijo que "no le dieron la atención que merecía por una falla técnica", "¡Por favor Cómo me voy a creer esto! Si entrevistó, en primer término, a la mesa de Tinelli que estaba detrás mio e incorporó en esa charla a Polino y a Moria y, después de esto, continuó, con la nota, con Griselda Siciliani".

Además que le hayan dado a "PH", como mejor programa de interés general, "siendo, definitivamente, una copia de mis almuerzos. Me parece indignante. En un primer momento hasta pensé en hacerle juicio por plagio".

"Y si que me hubiera gustado ganar ese rubro por esa cuestión de abuelazgo, ya que me hubiera encantando que la distinción la hubiera recibido Nacho (Viale) en su condición de productor de mi ciclo", agregó.

Mirtha culmina, este fin de semana, el ciclo que, probablemente coronó la mejor etapa de su carrera y se apresta, nuevamente, a retomar la etapa de verano a partir del 6 de enero desde el hotel Costa Galana.

"Y para mi es emocionante, las cuatro mil personas que se convocan para asistir al espectáculo de la terraza. Esto, lo digo, con humildad, ni un político lo logra", concluyó.